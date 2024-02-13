"Путину морально тяжело воевать с Украиной": Арестович оскандалился безумным заявлением

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы не хочет воевать с Украиной и готов прекратить боевые действия.

Арестович снова оскандалился. Фото из открытых источников

К такому неожиданному выводу Алексей Арестович пришел после пересмотра интервью российского диктатора с американским журналистом Такером Карлсоном.

"Я даю 121%, хотя это очень непопулярное мнение, что Путин не хочет воевать. Ему тяжело морально воевать. Особенно с Украиной. Потому что, когда он говорит "это единственный украинский и российский народ", он же реально, зараза, в это верит. И для него это гражданская война", — заявил Алексей Арестович.

Бывший советник главы ОПУ также считает, что у российского диктатора якобы нет планов по поглощению Россией Украины. Свою позицию Арестович аргументировал тем, что, мол, Путин "по гороскопу Весы", а потому он "трудно принимает радикальные решения".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметился неоднозначным заявлением о войне в Украине. Блогер призвал к миру с Путиным, а для компенсаций в войне подать общий иск на страны Запада. Алексей Арестович настоял на том, что в войне и гибели за украинские территории нет смысла ни для Украины, ни для России. Он считает, что Запад только наблюдает за войной между двумя странами.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что одной из причин увольнения Валерия Залужного было то, что президент Украины Владимир Зеленский начал все чаще вмешиваться в военные вопросы, что вызвало недовольство у Главнокомандующего ВСУ. По словам заместителя главного редактора BILD Пауля Ронцхаймера, который с начала российского вторжения регулярно бывает в Украине и общается с чиновниками, с течением войны президент стал все больше вмешиваться в дела военных.