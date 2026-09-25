Украинские эксперты отмечают, что "дальнобойные" санкции Украины против РФ имеют ощутимый результат. Бензин исчезает, километровые очереди на АЗС, к тому же чуть ли не каждую ночь пылают НПЗ, даже в отдаленных уголках России. Такие удары, отмечают, приведут к развалу России, и тогда война завершится, ведь Путину будет уже не в Украину. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, сколько времени нужно бить по НПЗ, чтобы Путин остановил войну, а РФ начала разваливаться.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT не называет конкретного термина, после которого Россия автоматически остановит войну. По его оценке, главное не количество месяцев ударов, а момент, когда накопившиеся потери начнут превышать способность Кремля их компенсировать.

Модель ИИ отмечает, что переработка нефти в РФ в первой половине 2026 года упала до самого низкого уровня более чем за 20 лет. В то же время, удары по НПЗ происходили в среднем раз в три дня. Россия уже ограничивает экспорт горючего, а бюджетный дефицит за первые восемь месяцев 2026 года, по приведенным данным, составил 5,8 трлн рублей.

В то же время, одного удара по нефтепереработке недостаточно. По оценке ChatGPT, для серьезного политического кризиса должны одновременно усугубиться проблемы с доходами, топливом, военными расходами и способностью Кремля компенсировать потери. Речь идет о накоплении проблем в течение месяцев, а не о мгновенном крахе.

Чат-бот Grok также не ожидает быстрого результата. Называет удары по НПЗ системной стратегией и отмечает, что переработка могла упасть на 20–30%. Последствиями он называет дефицит бензина, ограничение на его продажу, запрещение экспорта горючего, дополнительные затраты на ремонт и проблемы с военной логистикой.

Однако Россия, по оценке Grok, способна определенное время приспосабливаться к таким проблемам. Кремль может перераспределять горючее, продолжать вывозить сырую нефть и перекладывать экономическое бремя на население.

Относительно терминов чат-бот называет год-два интенсивного давления как период, в течение которого кризис может усугубиться, усугубить бюджетные проблемы и внутреннее недовольство. Но развал страны, отмечает Grok, будет зависеть также от ситуации на фронте, санкций, поддержки Китая и способности Кремля удерживать силовиков.

Чат-бот DeepSeek также не видит точной даты. Он сравнивает удары по НПЗ с медленным кровоизлиянием для экономики. Чат-бот указывает на выведение из строя значительной части нефтепереработки, дефицита бензина и дизеля, очереди и роста цен.

По его оценке, для реального развала необходимо одновременное сочетание военного, экономического и социального кризисов. Если удары будут продолжаться в нынешнем темпе, DeepSeek называет возможным критическим периодом конец 2027 – начало 2028 года. В это время, по его тезису, могут возникнуть региональная дезинтеграция, борьба элит и другие неконтролируемые процессы.

Все три чата сходятся в одном: удары по НПЗ создают для России экономические и топливные проблемы, но сами по себе не гарантируют прекращения войны или развала страны. Различаются лишь оценки горизонта: ChatGPT говорит о накоплении проблем в течение месяцев, Grok – о годе-два интенсивного давления, а DeepSeek называет возможную критическую точку в конце 2027 – начале 2028 года.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой самый страх Путина начал сбываться.



