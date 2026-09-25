“Путіну буде вже не до України”: названо час, коли Росія остаточно почне розвалюватися

Українські експерти зазначають, що “далекобійні” санкції України проти РФ мають відчутний результат. Бензин зникає, кілометрові черги на АЗС, до того ж чи не щоночі палають НПЗ, навіть у віддалених куточках Росії. Такі удари, зазначають, призведуть до розвалу Росії і тоді війна завершиться, адже Путіну буде вже не до України. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, скільки часу потрібно бити по НПЗ, щоб Путін зупинив війну, а РФ почала розвалюватися.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT не називає конкретного терміну, після якого Росія автоматично зупинить війну. За його оцінкою, головне не кількість місяців ударів, а момент, коли накопичені втрати почнуть перевищувати здатність Кремля їх компенсувати.

Модель ШІ зазначає, що переробка нафти у РФ у першій половині 2026 року впала до найнижчого рівня більш ніж за 20 років. Водночас удари по НПЗ відбувалися в середньому раз на три дні. Росія вже обмежує експорт пального, а бюджетний дефіцит за перші вісім місяців 2026 року, за наведеними даними, сягнув 5,8 трлн рублів.

Водночас одного удару по нафтопереробці недостатньо. За оцінкою ChatGPT, для серйозної політичної кризи мають одночасно посилитися проблеми з доходами, паливом, військовими витратами та здатністю Кремля компенсувати втрати. Йдеться про накопичення проблем протягом місяців, а не про миттєвий крах.

Чат-бот Grok також не очікує швидкого результату. Називає удари по НПЗ системною стратегією та зазначає, що переробка могла впасти на 20–30%. Наслідками він називає дефіцит бензину, обмеження на його продаж, заборону експорту пального, додаткові витрати на ремонт і проблеми з військовою логістикою.

Однак Росія, за оцінкою Grok, здатна певний час пристосовуватися до таких проблем. Кремль може перерозподіляти пальне, продовжувати вивозити сиру нафту та перекладати економічний тягар на населення.

Щодо термінів чат-бот називає рік-два інтенсивного тиску як період, протягом якого криза може поглибитися, посилити бюджетні проблеми та внутрішнє невдоволення. Але розвал країни, наголошує Grok, залежатиме також від ситуації на фронті, санкцій, підтримки Китаю та здатності Кремля утримувати силовиків.

Чат-бот DeepSeek також не бачить точної дати. Він порівнює удари по НПЗ із "повільним крововиливом" для економіки. Чат-бот вказує на виведення з ладу значної частини нафтопереробки, дефіцит бензину й дизеля, черги та зростання цін.

За його оцінкою, для реального розвалу потрібне одночасне поєднання військової, економічної та соціальної криз. Якщо удари триватимуть у нинішньому темпі, DeepSeek називає можливим критичним періодом кінець 2027 — початок 2028 року. Саме тоді, за його тезою, можуть виникнути регіональна дезінтеграція, боротьба еліт та інші неконтрольовані процеси.

Усі три чат-боти сходяться в одному: удари по НПЗ створюють для Росії економічні та паливні проблеми, але самі по собі не гарантують припинення війни чи розвалу країни. Різняться лише оцінки горизонту: ChatGPT говорить про накопичення проблем протягом місяців, Grok — про рік-два інтенсивного тиску, а DeepSeek називає можливу критичну точку наприкінці 2027 — на початку 2028 року.

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