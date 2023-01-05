Путинское прекращения огня на Рождество: что задумал Кремль

Российский диктатор Владимир Путин поручил своему министру обороны Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в Украине. Также российская сторона призывала Украину объявить режим прекращения огня "и дать возможность гражданам посетить рождественские службы". О чём говорит такой ход Кремля? Что следует понимать Украине и Западу? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Путин и Шойгу. Фото: из открытых источников

Подобных заявлений и инициатив Кремля будет масса, поэтому обращать на каждое из них какое-то особое внимание не стоит

Политический эксперт Денис Гороховский обращает внимание, что есть определенная общепризнанная процедура, которой придерживаются воюющие стороны в процессе переговоров, в том числе о временных перемириях.

"Кремль же озвучил свой "призыв" публично – через патриарха Кирилла, а не так как это делается обычно в условиях войны. Это свидетельствует о том, что, во-первых, это исключительно политический жест, а не реальное желание о чем-то договариваться. А во-вторых, это очередное заигрывание Кремля с украинскими сторонниками УПЦ МП, которые за последний год максимально отдалились от Москвы", – поясняет эксперт.

В целом, продолжает он, вполне вероятно, что в обозначенные даты россия может провести очередной массовый ракетный удар по украинским городам.

"Это вписывается в их манеру, – отмечает Денис Гороховский. – Известно, что Путин и его окружение любят символизм в датах. К тому же, российская пропаганда сразу же понесет в массы тезис о том, что "россия предлагала мир, Украина снова отказала, поэтому мы вынуждены были…". В целом, подобных заявлений и инициатив Кремля будет масса, поэтому обращать на каждое из них какое-то особое внимание не стоит. Но я рекомендую жителям Украины 6-7 января особо внимательно относиться к воздушным тревогам".

Любую историю, кажущуюся гуманной, россияне быстро превращают в людоедскую

По мнению политолога Владимира Цыбулько, Кремль сам начал бояться того звериного образа себя любимого, который сам же создал.

"Поэтому, учитывая деморализацию русского населения, якобы с подачи главпопа Кирилла, военные преступники затеяли трюк с Рождественским перемирием, – поясняет Владимир Цыбулько. – Думаю, они сами утром 7 января обстреляют храмы на приграничных территориях эрэфии или оккупированного Донбасса. И снова начнут лепить из себя жертв, как лепили после разбитого ПТУ-19 в Макеевке".

Эксперт акцентирует, что предложенное государством-агрессором "перемирие" не имеет никакого отношения к религии.

"Все россияне – людоеды и любую историю, кажущуюся гуманной, они быстро превращают в людоедскую", – предупреждает Владимир Цыбулько.

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