Путинская делегация побывала в Херсоне: зачем приезжали

Первый замруководителя администрации президента РФ Владимира Путина Сергей Кириенко вместе с так называемым "главой" Крыма Сергеем Аксеновым посетили временно оккупированный Херсон. Как передает портал "Комментарии", о таком визите сообщил Аксенов у себя в Telegram.

Российская делегация в оккупированном Херсоне. Фото: Аксенов в Телеграмм

"Побывали в порту и на переправе через Днепр. Переправа пустая! Завершена работа по организации выезда жителей на левобережье Днепра в безопасные регионы России. Рад, что все желающие смогли быстро и безопасно покинуть территорию, которая подвергается обстрелам ВСУ", – написал Сергей Аксенов.

Он также добавил, что оккупанты ознакомились с работой Запорожской АЭС, встретились с коллективом и оценили общую ситуацию в районе станции. Аксенов также заявил, что приехал лично на материковую часть Украину, чтобы якобы поддержать людей.

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