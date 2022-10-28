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Путинская делегация побывала в Херсоне: зачем приезжали

Оккупанты отчитались, что якобы завершена работа по организации выезда жителей на левобережье Днепра в безопасные регионы России

сегодня, 11:38 comments1014
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Автор:

Кравцев Сергей

Первый замруководителя администрации президента РФ Владимира Путина Сергей Кириенко вместе с так называемым "главой" Крыма Сергеем Аксеновым посетили временно оккупированный Херсон. Как передает портал "Комментарии", о таком визите сообщил Аксенов у себя в Telegram.

Путинская делегация побывала в Херсоне: зачем приезжали

Российская делегация в оккупированном Херсоне. Фото: Аксенов в Телеграмм

"Побывали в порту и на переправе через Днепр. Переправа пустая! Завершена работа по организации выезда жителей на левобережье Днепра в безопасные регионы России. Рад, что все желающие смогли быстро и безопасно покинуть территорию, которая подвергается обстрелам ВСУ", – написал Сергей Аксенов.

Он также добавил, что оккупанты ознакомились с работой Запорожской АЭС, встретились с коллективом и оценили общую ситуацию в районе станции. Аксенов также заявил, что приехал лично на материковую часть Украину, чтобы якобы поддержать людей.

Читайте также на портале "Комментарии" — вечером 27 октября российский диктатор Владимир Путин выступил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема в этом году: "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". В традиционной для себя манере Путин врал, что Россия не считает себя врагом Запада, при этом угрожая и Западу. Он также пытался обосновать открытое вторжение в Украину, рассказывал сказки о потерях ВСУ и победах рашистов. Какие главные выводы можно сделать по итогам выступления? Чего ожидать дальше в ракурсе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — Байден прокомментировал заявление Путина о неиспользовании ядерного оружия в Украине.




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Источник: https://t.me/Aksenov82/1640
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