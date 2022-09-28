Путина загнали в угол, это увеличивает шансы на использование ядерного оружия – офицер ЦРУ

Шансы, которые Владимир Путин прекратит войну близки к нулю, ведь тогда он признает свое поражение. Таким образом, президент России загнал себя в угол, ведь он не может выиграть войну в Украине, а поражение для него будет катастрофой. Об этом рассказывает бывший офицер ЦРУ Роберт Бэр в интервью CNN.

Путина загнали в угол, это увеличивает шансы на ядерный удар. Фото с открытых источников

В интервью CNN бывший офицер американской разведки сообщил, что из-за значительных поражений армии РФ на территории Украины, Путин вряд ли будет принимать решение о мирном выходе войск из оккупированных территорий. Если он покинет столь обширные территории, это будет выглядеть его личным проигрышем.

Роберт Бер говорит, что Путин уже сам признает свои неудачи, ведь лидер Российской Федерации все чаще в своих речах отмечает использование тактического ядерного удара.

Владимира Путина загнали в угол, так что с каждым днем ​​он все чаще использует тактическое ядерное оружие, – говорит бывший офицер ЦРУ Роберт Бер.

CNN напоминает, что украинцы провели удачное контрнаступление и вернули значительные территории. Из-за успешных шагов украинской армии Владимир Путин был вынужден принять решение о частичной мобилизации. Такие действия президента РФ вызвали недовольство россиян, они начали выходить на протесты, а на границах Российской Федерации образуются огромные очереди из убегающих от мобилизации мужчин призывного возраста.

По словам Бера, внутреннее давление в России не будет иметь никаких результатов на действия Путина, ведь президент РФ последние 20 лет был жестким политиком и никому не уступал.

Бывший офицер ЦРУ уверен, что шансы на то, что Путин использует ядерное оружие все больше из-за неудач, которые терпит президент России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия проводит масштабную дезинформационную кампанию , используя фейковые известные СМИ.

Также "Комментарии" писали, что экономика Путина может быть уничтожена до зимы.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!