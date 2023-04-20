Путина за решетку: ЕС признал силу ордеров на арест президента Кремля и уполномоченной по правам ребенка РФ

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Белоокая Ира
Об этом заявил украинский Омбудсмен Дмитрий Лубинец, пишут "Комментарии".
Лубинец: Причастных к преступлениям в Украине необходимо наказать
Лубинец объявил это, комментируя результаты дебатов европарламентариев, которые касались принудительной депортации оккупантами детей из Украины.
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Как он утверждает, уже в ближайшее время в Европейском Союзе должны провести конференцию, касающуюся усиления международного давления для выяснения местоположений похищенных украинских детей и организации их возвращения в Украину.
В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал соответствующий ордер на арест российского президента Путина, подозреваемого в совершении военных преступлений на территории Украины. Также, выдан ордер на арест Марии Львово-Беловой, так называемого детского омбудсмана РФ.
Как писали "Комментарии", Российские захватнические войска за прошедшие сутки ударили по Украине 26 дронами-камикадзе типа "Шахед-136", 21 из них был сбит силами украинского ПВО. Как передает "Комментарии", об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что врачи применили новый подход в стратегии лечения главы Кремля Владимира Путина, ведь предыдущие две терапии не гарантировали нужный результат. Применение новых препаратов дало неожиданный побочный эффект — у кремлевского диктатора будто бы был нервный срыв. Об этом сообщает Telegram-канал Генерал СВР, что ведет экс-генерал Службы внешней разведки РФ.
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