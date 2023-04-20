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Путина за решетку: ЕС признал силу ордеров на арест президента Кремля и уполномоченной по правам ребенка РФ

На основании применения международного права Европейский Союз будет приветствовать будущие действия по обеспечению полной ответственности виновных за военные преступления, совершенные в Украине.

сегодня, 11:30
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом заявил украинский Омбудсмен Дмитрий Лубинец, пишут "Комментарии".

Путина за решетку: ЕС признал силу ордеров на арест президента Кремля и уполномоченной по правам ребенка РФ

Лубинец: Причастных к преступлениям в Украине необходимо наказать

Лубинец объявил это, комментируя результаты дебатов европарламентариев, которые касались принудительной депортации оккупантами детей из Украины.


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"Тема принудительной депортации украинских детей должна быть озвученной на разных международных площадках, чтобы все депортированные из Украины дети могли вернуться на родную землю домой, а причастные к этим преступным действиям наказаны!" , — сказал Лубинец.

Как он утверждает, уже в ближайшее время в Европейском Союзе должны провести конференцию, касающуюся усиления международного давления для выяснения местоположений похищенных украинских детей и организации их возвращения в Украину.  

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал соответствующий ордер на арест российского президента Путина, подозреваемого в совершении военных преступлений на территории Украины. Также, выдан ордер на арест Марии Львово-Беловой, так называемого детского омбудсмана РФ.

Как писали "Комментарии", Российские захватнические войска за прошедшие сутки ударили по Украине 26 дронами-камикадзе типа "Шахед-136", 21 из них был сбит силами украинского ПВО. Как передает "Комментарии", об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что врачи применили новый подход в стратегии лечения главы Кремля Владимира Путина, ведь предыдущие две терапии не гарантировали нужный результат. Применение новых препаратов дало неожиданный побочный эффект — у кремлевского диктатора будто бы был нервный срыв. Об этом сообщает Telegram-канал Генерал СВР, что ведет экс-генерал Службы внешней разведки РФ.



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Источник: https://t.me/dmytro_lubinetzs/2203
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