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Путина не слить: Запад не спешит передать Украине "супероружие"

В новом этапе конфликта между Россией и Украиной Россия применила баллистические ракеты средней дальности, увеличивая ставки в войне.

сегодня, 12:44
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Черновалова Кристина

Россия перешла к новой тактике в войне против Украины, применив баллистические ракеты средней дальности. Однако, несмотря на это, Запад пока не готов передать Украине мощное оружие для ответа на такие атаки. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт и профессор Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Умный.

Путина не слить: Запад не спешит передать Украине "супероружие"

Россия использует ракеты средней дальности, но Запад колеблется с тяжелым вооружением

Решение Запада держать дистанцию в вопросе передачи Украине передовых вооружений обусловлено опасениями спровоцировать еще большую эскалацию со стороны России. По словам Умного, среди западных стран все чаще звучат мнения, что поставки слишком мощного оружия могут "раздражать Путина", а потому вместо активного вооружения Украины они ищут способы завершить войну по дипломатическому пути.                                                           

"Этого точно не произойдет. Тем более, на Западе начинает побеждать мысль о том, что не надо раздражать Путина и слишком вооружать Украину, а нужно каким-то образом завершить эту войну", — рассказал он.

Ранее "Комментарии" писали, что если новая администрация США уменьшит или вообще остановит оказание поддержки Украине в развязанной Россией войне, Европе придется крайне непросто, чтобы восполнить этот "пробел". Сделать это будет нелегко, но невозможно. Об этом пишет Bloomberg.                                                          

Читайте на портале "Комментарии" — может ли Европа без США поддерживать Украину в войне: какие могут быть варианты. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу подробно проанализировали ситуацию.



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Источник: https://glavred.net/ukraine/zapad-nacelen-zavershit-voynu-mozhet-li-ukraina-poluchit-superoruzhie-rozumnyy-10618151.html
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