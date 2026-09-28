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Путин зовет Зеленского в Москву: эксперт раскрыл настоящую цель Кремля

Политический и экономический эксперт Загородний объяснил, почему на самом деле Путин хочет, чтобы Зеленский приехал в Москву

28 сентября 2026, 18:33
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал предложение провести личную встречу с лидером России Владимиром Путиным. В Кремле заявляют, что готовы встречаться только в Москве. При этом риторика интересная – Путин якобы не хочет встречаться, не проработав предварительно договоренности, но при приглашении Зеленского в Москву таких условий не ставит.

Путин зовет Зеленского в Москву: эксперт раскрыл настоящую цель Кремля

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний объяснил причину такой риторики.

"Понятно, что они хотят, чтобы на коленях приползли. А это всегда такая манера общения россиян. Потому что если кто-то едет в Москву, значит, ты уже раб. В таком случае тебя можно там размазывать по асфальту", — отметил эксперт.

По его словам, такая риторика России – это обычное лицемерие.

"Конечно, никто никуда не поедет. Вернее, как там в Нью-Йорке сказал Зеленский, когда журналисты его доставали. "Когда в Москву? — На ракете, да? Вот на ракете я думаю, что Зеленский может обещать”, — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на прошлой неделе разгорелся международный скандал по передаче Южной Кореи пленных военных КНДР. Недовольство вызвало то, что президент Украины Владимир Зеленский публично рассказал об этом.

Народный депутат Алексей Гончаренко подчеркнул, что неужели нужно объяснять, что эта информация чрезвычайно чувствительная и деликатная тема? Такие вещи нельзя просто принимать и озвучивать со сцены. По его словам, каждый раз возникает одна и та же проблема – отсутствие системы.

Политик отметил, что заявления, выступления и посты президента должны проверять профильные ведомства.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GqOAa2nKqGk
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