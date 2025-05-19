Путин ждет от Трампа самое важное решение, которое может перевернуть ход войны

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин затягивает переговоры по войне в Украине, делая ставку на то, что президент США Дональд Трамп в конце концов самоустранится от участия в прекращении конфликта и откажется от поддержки Украины. Это станет повторным этапом в войне и увеличит шансы Кремля на достижение максималистских целей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале The Wall Street Journal.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Автор публикации отмечает, после всех спекуляций о том, как Путин отреагирует на предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться для мирных переговоров в Стамбуле, неудивительно, что Путин отказался, отправив вместо себя делегацию низкого уровня.
При этом возникает много вопросов к администрации США, где до сих пор не понимают, что Путин совсем не заинтересован в прекращении войны.
Авто материала подчеркивает, Путин стремится к тому, чтобы Трамп прекратил поставки оружия и важной разведывательной информации в Украину, и российские войска получили возможность выйти за рамки своего медленного наступления и захватить больше украинской территории.
Трамп должен ясно дать понять Путину, что, если Россия не согласится на 30-дневное прекращение огня и не откажется от своих требований, США продолжат оказывать Украине военную помощь, необходимую для защиты от российской агрессии, подчеркивает автор материала.
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