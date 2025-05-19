Путин ждет от Трампа самое важное решение, которое может перевернуть ход войны

Российский диктатор Владимир Путин затягивает переговоры по войне в Украине, делая ставку на то, что президент США Дональд Трамп в конце концов самоустранится от участия в прекращении конфликта и откажется от поддержки Украины. Это станет повторным этапом в войне и увеличит шансы Кремля на достижение максималистских целей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Автор публикации отмечает, после всех спекуляций о том, как Путин отреагирует на предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться для мирных переговоров в Стамбуле, неудивительно, что Путин отказался, отправив вместо себя делегацию низкого уровня.

"Неоднократно заявляя о нелегитимности правительства Зеленского, Путин пошел бы на огромную уступку — и показался бы слабым — если бы встретился с Зеленским. Что еще важнее, встреча между ними, на которой Трамп также предложил ему присутствовать, не принесла бы многого. Путин наслаждается ролью лидера военного времени и полон решимости продолжать конфликт до тех пор, пока Украина не будет вынуждена стать "дружественным" соседом", — говорится в публикации.

При этом возникает много вопросов к администрации США, где до сих пор не понимают, что Путин совсем не заинтересован в прекращении войны.

Авто материала подчеркивает, Путин стремится к тому, чтобы Трамп прекратил поставки оружия и важной разведывательной информации в Украину, и российские войска получили возможность выйти за рамки своего медленного наступления и захватить больше украинской территории.

"С этой целью Путин продолжает переговоры в надежде, что Трамп в конечном итоге откажется от мирного урегулирования и вообще уйдет от конфликта", – говорится в СМИ.

Трамп должен ясно дать понять Путину, что, если Россия не согласится на 30-дневное прекращение огня и не откажется от своих требований, США продолжат оказывать Украине военную помощь, необходимую для защиты от российской агрессии, подчеркивает автор материала.

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