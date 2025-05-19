Действительно ли Кремль уже готовит россиян к заключению мирного соглашения: в США дали ответ

Российские власти не готовят российское информационное пространство к заключению мирного соглашения или окончания войны с Украиной. Напротив, в РФ все чаще звучат призывы к затягиванию войны до тех пор, пока оккупанты не достигнут своих максимальных целей. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"По оценкам ISW, Кремль не готовил российское информационное пространство к заключению мирного соглашения в ближайшем будущем, а российские силы и общество не ожидают быстрого окончания войны", – говорится в отчете.

Аналитики подчеркивают, Кремль прилагает целенаправленные усилия, чтобы оправдать военные цели Путина как жизненно важные для российского государства и заручиться поддержкой общества в отношении затягивания войны до тех пор, пока Россия не достигнет этих целей. Кремлевские чиновники все чаще публично заявляют, что Россия готова продолжать воевать до тех пор, пока Украина не примет российские требования, вероятно, потому, что Кремль считает, что он адекватно подготовил российское общество и российских военных к такому сценарию...

При этом аналитики подчеркивают, что Украина продолжает демонстрировать свою готовность к конструктивному мирному диалогу и безусловному прекращению огня.

Эксперты обращают внимание, что Россия продолжает демонстрировать, что она не заинтересована в прекращении огня или в добросовестных переговорах с целью прекращения войны.

В частности, Кремль пытается продемонстрировать военную мощь России накануне запланированного на 19 мая телефонного разговора президента США Дональда Трампа с правителем РФ Владимиром Путиным.

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