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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил о том, что часть подразделений украинской армии в Курской области якобы попали в окружение. По его словам, речь якобы идет о двух тысячах военных.
Бои в Курской области
При этом диктатора добавил, что якобы все попытки украинских военных вырваться из окружения, терпят поражение.
Кроме того, Путин также заявил, что российские подразделения якобы уверенно продвигаются вперед на всей линии боевого соприкосновения в зоне военной операции.
На эту информацию отреагировал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление".
По его словам, есть два основных вида окружения — оперативное и тактическое. Оперативное окружение, говорит Коваленко, это положение подразделения, когда оно изолировано от основной группы войск, в следствие чего не может получать снабжение, либо обеспечить себе выход из зоны изоляции, но имеет свободу манёвра. Тактическое, всё тоже самое, только при отсутствии свободы манёвра.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по последним данным аналитиков американского Института изучения войны, украинский военные опять продвигаются в Курской области.
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