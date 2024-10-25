Путин заявил об окружении тысяч украинских военных на Курщине: так ли это

Кремлевский диктатор Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил о том, что часть подразделений украинской армии в Курской области якобы попали в окружение. По его словам, речь якобы идет о двух тысячах военных.

Бои в Курской области

"Российская армия приступила к ликвидации этой группировки", — заявил Путин.

При этом диктатора добавил, что якобы все попытки украинских военных вырваться из окружения, терпят поражение.

Кроме того, Путин также заявил, что российские подразделения якобы уверенно продвигаются вперед на всей линии боевого соприкосновения в зоне военной операции.

На эту информацию отреагировал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление".

" Вот смотрю я на зону контроля Сил обороны в Курской области и как-то ни в одном из мест не вижу окружения... Интересно, КГБшный бумажный червь вообще знает, что такое окружение?" — задается вопросом эксперт.

По его словам, есть два основных вида окружения — оперативное и тактическое. Оперативное окружение, говорит Коваленко, это положение подразделения, когда оно изолировано от основной группы войск, в следствие чего не может получать снабжение, либо обеспечить себе выход из зоны изоляции, но имеет свободу манёвра. Тактическое, всё тоже самое, только при отсутствии свободы манёвра.

"Ещё раз, смотрим на карту боевых действий в Курской области и находим на ней участки где фиксируется оперативное, либо тактическое окружение. Таких участков не фиксируется. Садись, Вова – двойка", — добавил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по последним данным аналитиков американского Института изучения войны, украинский военные опять продвигаются в Курской области.



