Путин заявил о захвате Часового Яра: в Украине ответили

Российский диктатор Владимир Путин во время общения с российскими пропагандистами заявил, что город Часов Яр Донецкой области якобы был оккупирован еще несколько дней назад, а не вчера, как говорят некоторые российские СМИ.

Часов Яр. Фото: из открытых источников

Реагируя на заявления российского диктатора, руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что Путин солгал о захвате россиянами Часового Яра "еще несколько дней назад". Его оккупанты не контролируют.

Отметим, в ходе общения со СМИ Путин также заявил, что якобы готов закончить войну против Украины, но только на тех условиях, которые были озвучены в июне 2024 года.

Среди требований, которые выдвигает Кремль, украинские войска должны быть полностью выведены с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Также Россия хочет получить обязательство Украины не вступать в НАТО. И третий ультиматум Кремля – нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. По словам диктатора, как только из Киева последует приказ о выводе украинских войск из четырех украинских областей из Москвы тут же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину санкциями, если до 8 августа не будет достигнуто соглашение о завершении войны. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал во время брифинга в Овальном кабинете.

Реагируя на последствия массированного удара российских войск по Киеву в ночь на 31 июля, Дональд Трамп резко раскритиковал действия Кремля.

"То, что делает Россия, – отвратительно", – сказал Трамп.

Президент США также отметил, что пока не уверен, что санкции способны сдержать Путина, но США все равно намерены их применить.

"Мы собираемся ввести санкции – не знаю, беспокоят ли его санкции. Они знают о санкциях. Я знаю больше всех о санкциях и тарифах. Не знаю, будет ли это иметь эффект, но мы это сделаем", – высказался президент США.