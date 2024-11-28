Как заявил на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ, кремлевский диктатор Владимир Путин, предварительных условий для начала переговоров России по урегулировании конфликта в Украине нет, но существуют условия для достижения мира.

Владимир Путин

Помимо этого, Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине на прежних условиях. При этом он добавил, что якобы отношение России к урегулированию ситуации в Украине не изменяется с появлением новых видов оружия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина и РФ озвучили свои стартовые позиции на переговорах. В частности, Украина обозначает свои требования как "линия на 23.02.22", Путин – как "вся Запорожская и Херсонская области". Компромисс в таком случае будет "где-то посередине" – то есть, по линии фактического столкновения, считают эксперт. По их мнению, где-то это и ожидаем, что потребуют союзники и Китай. При этом позицию США можно оценивать по предполагаемым кандидатурам спецпредставителя по Украине от Трампа. В частности, Кит Келлог, назначенный вчера на эту должность, ранее представил Трампу план прекращения войны собственно как "заморозки по линии фронта и принуждения Киева и Москвы к переговорам".

Также портал "Комментарии" рассказывал, что Ермак заявил, что Украина готова к мирным переговорам. Но это возможно, только если мы выйдем на границы 23 февраля 2022 года. полномасштабное вторжение часть Украины уже была оккупирована. никаких признаков таковой готовности. Впрочем, в Госдуме страны-агрессора категорически отвергли такое условие и заявили, что оккупированные территории не отдадут, поскольку они внесены в конституцию РФ, как новые регионы.



