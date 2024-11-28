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Ткачик Олеся
Власти изменили риторику относительно стартовых условий переговоров, озвученной главой Офиса президента Андреем Ермаком: "границы 1991" изменены на "состояние на 23 февраля 2022".
Зеленский и Путин
По мнению политтехнолога Алексея Голобуцкого, похоже, что стартовые позиции по переговорам выстраиваются.
По его словам, позицию США можно оценивать по предполагаемым кандидатурам спецпредставителя по Украине от Трампа. В частности, Кит Келлог, назначенный вчера на эту должность, ранее представил Трампу план прекращения войны собственно как "заморозки по линии фронта и принуждения Киева и Москвы к переговорам".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ермак заявил, что Украина готова к мирным переговорам. Но это возможно, только если мы выйдем на границы 23 февраля 2022 года. полномасштабное вторжение часть Украины уже была оккупирована. никаких признаков таковой готовности. Впрочем, в Госдуме страны-агрессора категорически отвергли такое условие.
Также "Комментарии" рассказывали о пунктах так называемого мирного плана Келлога. Самый неприятный из них – отказ от членства Украины в НАТО.
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