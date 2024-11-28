Власти изменили риторику относительно стартовых условий переговоров, озвученной главой Офиса президента Андреем Ермаком: "границы 1991" изменены на "состояние на 23 февраля 2022".

Зеленский и Путин

"Это было бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования, поскольку значительная часть Украины была оккупирована до этой даты", – отметил Ермак.

По мнению политтехнолога Алексея Голобуцкого, похоже, что стартовые позиции по переговорам выстраиваются.

"Украина обозначает свои требования как "линия на 23.02.22", Путин – как "вся Запорожская и Херсонская области". Компромисс в таком случае будет "где-то посередине" – то есть, по линии фактического столкновения. Итак, где-то это и ожидаем, что потребуют союзники и Китай", — считает эксперт.

По его словам, позицию США можно оценивать по предполагаемым кандидатурам спецпредставителя по Украине от Трампа. В частности, Кит Келлог, назначенный вчера на эту должность, ранее представил Трампу план прекращения войны собственно как "заморозки по линии фронта и принуждения Киева и Москвы к переговорам".

"То есть речь о заморозке "по ситуации на земле" и принуждении к переговорам обеих сторон. И о намеке, что будет, если Путин откажется", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ермак заявил, что Украина готова к мирным переговорам. Но это возможно, только если мы выйдем на границы 23 февраля 2022 года. полномасштабное вторжение часть Украины уже была оккупирована. никаких признаков таковой готовности. Впрочем, в Госдуме страны-агрессора категорически отвергли такое условие.

Также "Комментарии" рассказывали о пунктах так называемого мирного плана Келлога. Самый неприятный из них – отказ от членства Украины в НАТО.



