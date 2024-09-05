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Путин заявил о готовности к переговорам: возможно ли окончание войны

Путин высказался о переговорах с Украиной. Может ли это стать шансом окончить войну и способствовать становлению подлинного мира.

сегодня, 13:20
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам для окончании войны в Украине и назвал свои условия. Центр противодействия дезинформации (ЦПД) проанализировал заявления Путина и указывает, что глава Кремля на самом деле не готов к переговорам, а хочет капитуляции Украины.

Путин заявил о готовности к переговорам: возможно ли окончание войны

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин после боев в Курской области заявлял, что возможность переговоров "неактуальна" и "невозможна". Однако в недавнем заявлении российский диктатор отметил, что "россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной" и подчеркнул, что переговоры должны состоятся только на основе "согласованных в Стамбуле параметров".

Как указывает Центр противодействия дезинформации, на самом деле Путин лишь создает видимость готовности к переговорам, а все, к чему он сегодня действительно стремится – это капитуляция Украины. Для этого российский диктатор манипулирует эфемерными "стамбульскими договоренностями" в российской трактовке. Руководитель ЦПД лейтенант Андрей Коваленко считает, что заявления Путина только "ширма мира".

"Не стоит путать понятие мира и капитуляции, потому что путину нужна именно капитуляция Украины", – утверждает Коваленко.

По его словам, Украине нужен мир, но справедливый, по нормам международного права, на что Путин не готов.

"Все разговоры о Стамбуле-2022 не вернут разрушенный Бахмут, поэтому он лжет. Ему нужна наша капитуляция. А разговоры о мире – это ловушки", – добавил Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил о стремлении Украины к окончанию войны и рассказал о плане победы.

Также "Комментарии" писали, что в США объяснили, почему Путин не идет на переговоры с Украиной



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