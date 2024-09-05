Путин заявил о готовности к переговорам: возможно ли окончание войны

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам для окончании войны в Украине и назвал свои условия. Центр противодействия дезинформации (ЦПД) проанализировал заявления Путина и указывает, что глава Кремля на самом деле не готов к переговорам, а хочет капитуляции Украины.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Владимир Путин после боев в Курской области заявлял, что возможность переговоров "неактуальна" и "невозможна". Однако в недавнем заявлении российский диктатор отметил, что "россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной" и подчеркнул, что переговоры должны состоятся только на основе "согласованных в Стамбуле параметров".
Как указывает Центр противодействия дезинформации, на самом деле Путин лишь создает видимость готовности к переговорам, а все, к чему он сегодня действительно стремится – это капитуляция Украины. Для этого российский диктатор манипулирует эфемерными "стамбульскими договоренностями" в российской трактовке. Руководитель ЦПД лейтенант Андрей Коваленко считает, что заявления Путина только "ширма мира".
По его словам, Украине нужен мир, но справедливый, по нормам международного права, на что Путин не готов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил о стремлении Украины к окончанию войны и рассказал о плане победы.
Также "Комментарии" писали, что в США объяснили, почему Путин не идет на переговоры с Украиной
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