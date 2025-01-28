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Путин заявил, что война в Украине закончится через два месяца

Глава Кремля надеется на "черных лебедей" и говорит, что путь к миру "очень простой"

28 января 2025, 20:41 comments2062
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Николай Лисицын

Российский правитель Владимир Путин мечтает, чтобы западные партнеры перестали помогать Украине. Тогда, по его словам, война якобы закончится через полтора, максимум — два месяца. Об этом, как 28 января передает портал "Комментарии", Путин заявил в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Путин заявил, что война в Украине закончится через два месяца

Война закончится через два месяца, если Украина останется без помощи партнеров, мечтает Путин. Фото: из открытых источников

Глава Кремля убежден, что Украина якобы и месяца не просуществует, "если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны".

"Все закончится через месяц-полтора-два", – уточнил Путин.

По его мнению,  суверенитет Украины сейчас якобы "почти нулевой".

"Так что, если есть желание у их западных спонсоров добиться мира, ну, путь очень простой", – заявил российский диктатор.

Путин признался, что когда-то посылал соответствующие сигналы занимавшему пост президента США Джо Байдену. Какой ответ был получен, он не уточнил

"Есть желание – все, пожалуйста. И тогда они быстро найдут все юридические способы закрыть вопросы правового характера", – указал президент РФ, имея в виду указ украинского президента Владимира Зеленского, запрещающий вести переговоры с Россией.

Как писал портал "Комментарии", многочисленные прогнозы сроков окончания войны в 2025 году, которые заполонили западные СМИ, далеки от реальности. Украинские медиа бездумно копируют и публикуют их, но правды там нет, подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко. Он прогнозирует, что публикаций на тему войны и переговоров будет еще много, потому что все будут на ней хайповать. Но относиться к таким материалам следует критически, предупредил Коваленко. Пока что информация, которая есть в СМИ, "не соответствует действительности вообще", уточнил он.

"Комментарии" сообщали и о российском вбросе, который опубликовало находящееся под санкциями в Украине издание "Страна". В публикации был изложен "план" действий по "установлению мира" в Украине, который якобы скоро начнет исполняться. А также выгодные для РФ "условия" прекращения огня, которые якобы станут условием соглашения. Вброс гласил, что на установление мира отводится 100 дней, и к 9 мая перемирие будет достигнуто. Глава Офиса президента Андрей Ермак предупредил, что эта информация не имеет ничего общего с реальностью.



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Источник: https://smotrim.ru/article/4332529
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