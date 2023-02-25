logo

BTC/USD

23099.35

ETH/USD

1601.00

LTC/USD

91.54

USD/UAH

39.55

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин забыл о годовщине вторжения РФ в Украину: в ISW объяснили, почему так
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин забыл о годовщине вторжения РФ в Украину: в ISW объяснили, почему так

Путину оказалось нечем хвастаться в годовщину вторжения России в Украину

сегодня, 07:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Кремлевский диктатор Владимир Путин, несмотря на неоднократные публичные выступления, в течение последних дней не сделал ни одного заявления по поводу годовщины вторжения РФ на территорию Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Путин забыл о годовщине вторжения РФ в Украину: в ISW объяснили, почему так

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Аналитики объяснили, что диктатор промолчал из-за того, что Россия не смогла достичь ни одной из объявленных целей, а также не достигла значительных территориальных достижений с июля 2022 года.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Однако, как отмечают в отчете, заместитель председателя российского совета безопасности Дмитрий Медведев провокационно высказался о том, что РФ "победит в войне", и повторил, что "для достижения своих целей жизненно важно отодвинуть границы как можно дальше, даже если это границы Польши".

"Слова Медведева подчеркивают тот факт, что Кремль продолжает преследовать свои нереалистичные максималистские цели, даже несмотря на то, что он не может предложить российскому народу никаких значительных успехов после года дорогостоящей войны в Украине", — указывает ISW.

В то же время специалисты пишут, что вместо годовщину вторжения прокомментировал российский военный преступник Игорь Гиркин, который назвал высказывания Медведева бредом.

Террорист подчеркнул, что очень тяжело победить государство, получающее внешнюю поддержку, используя немотивированные российские войска, отсутствующее гражданское общество и мощную промывку мозгов.

Читайте также на портале "Комментарии" — послание Путина к Федеральному собранию: кому и что попытался доказать диктатор.

Также издание "Комментарии" сообщало – пошел второй год полномасштабной войны: какие ожидания-прогнозы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www-understandingwar-org.translate.goog/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-24-2023?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!