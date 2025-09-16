Путин явно на такое не рассчитывал этой осенью: где ВСУ удается выбивать врага

Ситуация на фронте остается крайне тревожной, но ВСУ не только дают отпор врагу, но и наступают. Где нашим защитникам удается выбивать россиян? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Покровск для России остается номером один

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак заявил в эфире "Radio NV", что украинские защитники имеют успехи на фронте, в частности в районе Доброполья.

"Мы можем говорить о том, что то выступление, которое РФ сделала в направлении Доброполья, украинские военные очень капитально в последние дни зачищают, подрезают и наносят значительные потери для российской армии именно там. Россияне хотели из этого прорыва сделать полное разрушение украинского фронта. И за, как они любят, за две-три недели достичь Славянска, Краматорска и вообще украинский фронт должен посыпаться. Он не посыпался, он удержался", — сказал Ступак.

Впрочем, добавляет эксперт, россияне не отказываются от своей цели прорвать линию обороны Украины к северу от Покровска. Он отметил, что оккупанты могут атаковать в районе Добропольского выступления или в другом месте. Но сейчас они накапливают силы для этой операции.

Иван Ступак добавил, что поступают также позитивные сообщения о том, что Украина довольно удачно выбивает захватчиков из Сумской области.

Эксперт предположил, что это связано с тем, что российские войска оттуда перемещаются в направлении Донецкой области. Кто-то идет на восстановление в Херсонскую область, кто-то возвращается в Орехово, кто-то в Покровск. Но в любом случае Покровск для России остается номером один.

В районе Доброполья у россиян большие проблемы

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев заявил в эфире телеканала FREEДОМ, что подразделения российских оккупантов в районе Доброполья Донецкой области попали в окружение и ликвидируются. Украинским военным удалось отрезать так называемые клешни, которые сформировали захватчики. Теперь Силы обороны Украины проводят операцию по уничтожению так называемых малых штурмовых групп врага.

“Создано оперативное окружение, и, соответственно, штурмовые группы врага заблокированы и не имеют возможности нормальной логистики с базами материально-технического обеспечения”, — отметил аналитик.

По его словам, для деблокады данных малых штурмовых групп на Покровское направление с Курского направления россияне перебросили наиболее боеспособное подразделение – 155-ю бригаду морской пехоты.

“Сейчас они пытаются как раз и решить задачу деблокады. Но Силы обороны Украины не позволяют россиянам деблокировать данные малые штурмовые группы. Более того, имеют тактические успехи в районе населенного пункта Разино, ранее захваченного оккупантами. Разино — это место формирования штурмовых групп российских оккупантов, которые в дальнейшем продвигались в направлении Родинского с целью перерезать главную логистическую составляющую Сил обороны Украины. Это единственная асфальтированная трасса, которая и проходит через данный населенный пункт”, — рассказал Снегирев.

Эксперт акцентировал, что Силы обороны Украины на данном направлении демонстрируют активный характер обороны. Кроме оборонительных действий успешно контратакуют.

Кроме того, словам Снегирева, на Добропольском направлении за два дня боев было захвачено в плен более 50 российских военнослужащих.

