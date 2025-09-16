Путин явно на такое не рассчитывал этой осенью: где ВСУ удается выбивать врага

Рубрики
Ситуация на фронте остается крайне тревожной, но ВСУ не только дают отпор врагу, но и наступают. Где нашим защитникам удается выбивать россиян? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак заявил в эфире "Radio NV", что украинские защитники имеют успехи на фронте, в частности в районе Доброполья.
Впрочем, добавляет эксперт, россияне не отказываются от своей цели прорвать линию обороны Украины к северу от Покровска. Он отметил, что оккупанты могут атаковать в районе Добропольского выступления или в другом месте. Но сейчас они накапливают силы для этой операции.
Иван Ступак добавил, что поступают также позитивные сообщения о том, что Украина довольно удачно выбивает захватчиков из Сумской области.
Эксперт предположил, что это связано с тем, что российские войска оттуда перемещаются в направлении Донецкой области. Кто-то идет на восстановление в Херсонскую область, кто-то возвращается в Орехово, кто-то в Покровск. Но в любом случае Покровск для России остается номером один.
Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев заявил в эфире телеканала FREEДОМ, что подразделения российских оккупантов в районе Доброполья Донецкой области попали в окружение и ликвидируются. Украинским военным удалось отрезать так называемые клешни, которые сформировали захватчики. Теперь Силы обороны Украины проводят операцию по уничтожению так называемых малых штурмовых групп врага.
По его словам, для деблокады данных малых штурмовых групп на Покровское направление с Курского направления россияне перебросили наиболее боеспособное подразделение – 155-ю бригаду морской пехоты.
Эксперт акцентировал, что Силы обороны Украины на данном направлении демонстрируют активный характер обороны. Кроме оборонительных действий успешно контратакуют.
Кроме того, словам Снегирева, на Добропольском направлении за два дня боев было захвачено в плен более 50 российских военнослужащих.
