Война с Россией Действительно ли РФ в шаге от повторной оккупации Купянска: в ОСУВ "Днепр" сделали тревожное заявление
Действительно ли РФ в шаге от повторной оккупации Купянска: в ОСУВ "Днепр" сделали тревожное заявление

Защитники говорят, что россияне прибегают к хитрым тактикам для восторга Купянска

15 сентября 2025, 15:13
Кравцев Сергей

Оккупация Купянска в Харьковской области является стратегической целью россиян в регионе и им частично удается прорваться в город. Как информирует портал "Комментарии", об этом в эфире "Суспильного" рассказал спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский.

Действительно ли РФ в шаге от повторной оккупации Купянска: в ОСУВ "Днепр" сделали тревожное заявление

Купянск. Фото: из открытых источников

Военный заметил, что войска страны-агрессора на 15 сентября не вошли в город, однако оккупантам удается проникать в Купянск.

"Официально россияне не зашли, но есть диверсионные группы. Тактика переодевания нарушает законы войны, но эта тактика для них удачна", — заявил спикер.

По его словам, россияне пытаются накопить свои силы на северных окрестностях города, используя и гражданскую одежду, и поддельные документы.

"К сожалению, многие местные не захотели ехать, сидят там под бомбежками. Те инфильтрировавшиеся оккупанты осуществляют контрдиверсионную операцию, прочесывают районы Купянска, работают на районах Купянска", — добавил Бельский.

Распознавать россиян местным удается благодаря их произношению или восточным чертам лица. Также спикер ОСУВ отметил, что газовая труба, которой россиянам удалось зайти на северные окраины Купянска, находится под огневым контролем ВСУ.

Читайте на портале "Комментарии" — российские оккупанты используют трубопровод возле Купянска, чтобы пробраться в город. Выход из него не ведет прямо в город и находится под контролем украинских защитников. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что ситуация в городе Купянске и его окрестностях под контролем ВСУ, но враг продолжает предпринимать попытки накапливаться в северных окрестностях города.

"Выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город", — говорится в сообщении.



