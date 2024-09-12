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Путин выждал время: какой приказ диктатор отдал по Курской области

По информации Forbes, Путин приказал отбить Курскую область до 1 октября

сегодня, 10:44
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин, который долгое время не знал, как реагировать на прорыв ВСУ в Курскую область, приказал своей армии отбить захваченные ВСУ районы Курщины до 1 октября. В среду российские войска начали контратаку вдоль западного края украинского выступа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Путин выждал время: какой приказ диктатор отдал по Курской области

Владимир Путин. Фото из открытых источников

СМИ цитирует финского аналитика Йони Аскола, который заявил, что контрнаступление России по вытеснению украинцев из Курской области официально началось.

В материале говорится, что россияне нацелились на Снагоск – село к югу от реки Сейм, в нескольких километрах к северу от границы. В главном ударе участвовали не менее восьми танков и другой бронетехники 51-го полка ВДВ РФ. Через несколько часов после контратаки в селе все еще продолжаются бои.

"Ситуация на левом фланге нашей группировки под Курском обострилась", — отмечает украинская аналитическая группа Deep State.

Одновременно отдельная российская часть двинулась к селу Уланок, на правом фланге украинцев в Курской области.

Авторы материала отмечают, Генштаб ВСУ очень рисковал, отдавая приказ о наступлении на Курскую область. В Донецкой области на востоке Украины мощная российская 2 общевойсковая армия неуклонно продвигается к Покровску — ключевому украинскому опорному пункту, который расположен на некоторых важных линиях снабжения.

"Спустя пять недель после украинского вторжения в Курскую область до сих пор остается дискуссионным, правильным ли для Украины было решение о вторжении. Если украинцы удержат Курск, они, возможно, смогут обменять область на любых будущих мирных переговорах. Но если они будут разгромлены российскими контратаками и потеряют Курск, что они получат?", – отмечают авторы.

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