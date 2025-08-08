Путин вынужден ехать на переговоры с Трампом без решающей победы: где прокололись оккупанты

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
С середины июля российские войска практически остановили наступление в Сумской области, а за последние недели украинским защитникам даже удалось вернуть себе от 4 до 6 квадратных миль территории и два села. Ситуация на Сумщине еще раз показала, что россияне сегодня неспособны проводить решительные наступательные операции на поле боя. И теперь российский диктатор Путин вынужден ехать на переговоры с президентом США Трампом, не имея важной победы.
Российские войска. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что Украине удалось остановить продвижение российских войск в Сумской области отчасти благодаря тому, что ВСУ атаковали российскую логистику, транспорт, доставляющий припасы и подкрепления, с помощью артиллерии и беспилотников. Эту информацию подтвердил капрал военной разведки.
По его словам, в некоторых случаях украинские войска уничтожали целые дороги, чтобы отрезать передовые позиции России. Главное управление военной разведки Украины заявило, что украинским войскам также удалось проникнуть в тыл противника и атаковать российские позиции.
С тех пор, по словам некоторых военнослужащих, дислоцированных там, темпы российского наступления в регионе снизились.
Вместо этого Россия вынуждена полагаться на небольшие завоевания, составляющие всего несколько миль.
Читайте также на портале "Комментарии" - наступление РФ в Сумской области сорвано: на Западе назвали настоящие причины.