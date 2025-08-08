logo

Война с Россией Путин вынужден ехать на переговоры с Трампом без решающей победы: где прокололись оккупанты
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин вынужден ехать на переговоры с Трампом без решающей победы: где прокололись оккупанты

WSJ пишет о том, что успех ВСУ в Сумской области раскрыл важную проблему российского наступления

8 августа 2025, 08:54
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

С середины июля российские войска практически остановили наступление в Сумской области, а за последние недели украинским защитникам даже удалось вернуть себе от 4 до 6 квадратных миль территории и два села. Ситуация на Сумщине еще раз показала, что россияне сегодня неспособны проводить решительные наступательные операции на поле боя. И теперь российский диктатор Путин вынужден ехать на переговоры с президентом США Трампом, не имея важной победы.

Путин вынужден ехать на переговоры с Трампом без решающей победы: где прокололись оккупанты

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Противник в этом районе истощен", — заявил майор Олег Ширяев, командир 225-го отдельного штурмового полка, который воюет в этом регионе уже год.

В материале говорится, что Украине удалось остановить продвижение российских войск в Сумской области отчасти благодаря тому, что ВСУ атаковали российскую логистику, транспорт, доставляющий припасы и подкрепления, с помощью артиллерии и беспилотников. Эту информацию подтвердил капрал военной разведки. 

По его словам, в некоторых случаях украинские войска уничтожали целые дороги, чтобы отрезать передовые позиции России. Главное управление военной разведки Украины заявило, что украинским войскам также удалось проникнуть в тыл противника и атаковать российские позиции.

С тех пор, по словам некоторых военнослужащих, дислоцированных там, темпы российского наступления в регионе снизились.

"Сумское наступление свидетельствует о неспособности России проводить крупные операции, отмечают аналитики. России с трудом удаётся организовать так называемые комбинированные операции, в которых пехота, артиллерия, бронетехника, логистика, авиация и даже военно-морские силы могут быть объединены для одного наступления", – говорится в статье.

Вместо этого Россия вынуждена полагаться на небольшие завоевания, составляющие всего несколько миль.

Читайте также на портале "Комментарии" - наступление РФ в Сумской области сорвано: на Западе назвали настоящие причины.




Источник: https://www.wsj.com/world/ukraine-repels-a-russian-offensive-as-putin-seeks-trump-talks-083c768e?mod=Searchresults_pos2&page=1
