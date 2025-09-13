logo

Война с Россией Путин всерьез переживает из-за договоренностей Украины и Запада: какой фейк вбрасывают россияне
НОВОСТИ

Путин всерьез переживает из-за договоренностей Украины и Запада: какой фейк вбрасывают россияне

РФ разносит новый фейк о гарантиях безопасности для Украины

13 сентября 2025, 09:47
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российская пропагандисткая машина активно распространяет фейки о "страхе оккупации" и "антифашистских подпольях", чтобы посеять недоверие украинцев к западным партнёрам и сорвать международные соглашения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Центра противодействия дезинформации в Telegram.

Путин всерьез переживает из-за договоренностей Украины и Запада: какой фейк вбрасывают россияне

Российская пропаганда. Фото: из открытых источников

Отмечается, что российские пропагандистские ресурсы продолжают кампанию по дискредитации отношений Украины с западными партнёрами. По данным Центра противодействия дезинформации, их цель — посеять сомнения и недоверие среди граждан и военных.

В последние недели в сети активно распространяются сообщения о якобы существующем страхе перед размещением сил сдерживания западных стран. Пропагандисты представляют это как "реальную оккупацию" территории, утверждая, что такие настроения широко распространены в отдельных областях Украины.

В качестве доказательств упоминаются вымышленные группы вроде "антифашистского подполья Херсонщины", либо ссылки на источники вовсе отсутствуют.

ЦПД акцентирует, что никаких подтверждённых данных о подобных страхах нет. Дезинформационные кампании направлены на подрыв доверия к западной поддержке, срыв международных соглашений о безопасности и осложнение дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

Эксперты отмечают, что распространение подобных нарративов может ослабить общественное доверие к союзникам, создать напряжённость внутри страны и негативно повлиять на стратегические решения украинских властей.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская пропагандистская машина пытается в очередной раз дискредитировать украинских военных, распространяя вымышленную историю о якобы "расстрелах гражданского населения" в городе Часов Яр. По словам кремлевских медиа, ВСУ якобы открывали огонь по мирным жителям, пытавшимся покинуть населенный пункт.




Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15585
