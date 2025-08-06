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Кремль снова запускает фейки об ВСУ: о чем соврали

На этот раз Кремль распространил фейки о «расстрелах гражданских» во Временном Яру

6 августа 2025, 17:12
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Ткачова Марія

Российская пропагандистская машина пытается в очередной раз дискредитировать украинских военных, распространяя вымышленную историю о якобы "расстрелах гражданского населения" в городе Часов Яр. По словам кремлевских медиа, ВСУ якобы открывали огонь по мирным жителям, пытавшимся покинуть населенный пункт.

Кремль снова запускает фейки об ВСУ: о чем соврали

Очередной фейк рф

Однако все эти обвинения не подкреплены никакими фактами. Нет фото- или видеоподтверждения, данных о жертвах, их фамилиях или хотя бы одной независимой оценки с места событий. Единственный источник – российский пропагандист, уже неоднократно фигурировавший в распространении фейков и дезинформации.

Подобные вбросы — типичная тактика российской информационной войны, направленная на то, чтобы очернить ВСУ и отвлечь внимание от реальных преступлений, совершенных самой российской армией на временно оккупированных территориях.

Центр противодействия дезинформации уже не в первый раз разоблачает подобные фальшивые нарративы. Ранее под вымышленные "зверства" ВСУ россия также не смогла предоставить никаких доказательств только монтаж, манипуляции и ложь.

ВСУ воюет согласно нормам международного гуманитарного права, а подобные фейки лишь подтверждение того, что правду Кремль победить не способен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Великобритании рекламный регулятор ASA (Advertising Standards Authority) заблокировал два рекламных объявления Zara, в которых были изображены модели с чрезмерной худобой. По мнению ведомства, такие изображения формируют вредные стандарты красоты и могут негативно отразиться на восприятии тела, особенно среди молодежи.



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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15211
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