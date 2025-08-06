Кремль снова запускает фейки об ВСУ: о чем соврали

Российская пропагандистская машина пытается в очередной раз дискредитировать украинских военных, распространяя вымышленную историю о якобы "расстрелах гражданского населения" в городе Часов Яр. По словам кремлевских медиа, ВСУ якобы открывали огонь по мирным жителям, пытавшимся покинуть населенный пункт.

Очередной фейк рф

Однако все эти обвинения не подкреплены никакими фактами. Нет фото- или видеоподтверждения, данных о жертвах, их фамилиях или хотя бы одной независимой оценки с места событий. Единственный источник – российский пропагандист, уже неоднократно фигурировавший в распространении фейков и дезинформации.

Подобные вбросы — типичная тактика российской информационной войны, направленная на то, чтобы очернить ВСУ и отвлечь внимание от реальных преступлений, совершенных самой российской армией на временно оккупированных территориях.

Центр противодействия дезинформации уже не в первый раз разоблачает подобные фальшивые нарративы. Ранее под вымышленные "зверства" ВСУ россия также не смогла предоставить никаких доказательств только монтаж, манипуляции и ложь.

ВСУ воюет согласно нормам международного гуманитарного права, а подобные фейки лишь подтверждение того, что правду Кремль победить не способен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Великобритании рекламный регулятор ASA (Advertising Standards Authority) заблокировал два рекламных объявления Zara, в которых были изображены модели с чрезмерной худобой. По мнению ведомства, такие изображения формируют вредные стандарты красоты и могут негативно отразиться на восприятии тела, особенно среди молодежи.