Путин всеми силами цепляется за Трампа: чего боится диктатор

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин, вероятно, хорошо знакомый с русскими народными пословицами — и, поразмыслив, что "от добра добра не ищут", решил пойти навстречу Вашингтону, пока американцы не соскочили со своими услугами, отметил военный эксперт Игаль Левин.
Владимир Путин
По его словам, Путин понимает, что если американцы реально устанут и бросят этот кейс, то Москва останется один на один против Украины и Европы за ее спиной.
При этом, Левин подчеркнул, что Европа — это игрок, который буквально еще не начинал, и у которого кратно больше ресурсов и денег.
По его мнению, цель Киева в этой игре — не дать Москве соскочить с этой войны, пока их армия перемалывается и деградирует, а экономика скользит по накатанной.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по состоянию на сейчас идет игра – кто первым "соскочит" с так называемого перемирия и откажется от условий договора, который предлагают американцы. Эксперты считают, что Путин запускает бред о том, что РФ, например, остановит войну, если Украина отдаст Крым, с одной целью – заставить Киев отбросить эти предложения и разозлить Трампа.
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