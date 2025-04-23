Путин всеми силами цепляется за Трампа: чего боится диктатор

Кремлевский диктатор Владимир Путин, вероятно, хорошо знакомый с русскими народными пословицами — и, поразмыслив, что "от добра добра не ищут", решил пойти навстречу Вашингтону, пока американцы не соскочили со своими услугами, отметил военный эксперт Игаль Левин.

Владимир Путин

"То есть — пойти им навстречу, перестать сжигать свою армию об украинскую оборону и загонять экономику в полную пропасть. Да, оставив у Украины территории и города, вписанные в российскую конституцию, но получив от амеров утешительный приз — признание ими Крыма", — говорит эксперт.

По его словам, Путин понимает, что если американцы реально устанут и бросят этот кейс, то Москва останется один на один против Украины и Европы за ее спиной.

При этом, Левин подчеркнул, что Европа — это игрок, который буквально еще не начинал, и у которого кратно больше ресурсов и денег.

"А так Путин получает передышку и Крым — который можно продать своим лохам как успех и победу", — отметил эксперт.

По его мнению, цель Киева в этой игре — не дать Москве соскочить с этой войны, пока их армия перемалывается и деградирует, а экономика скользит по накатанной.

"Нельзя весь этот процесс прерывать — особенно на фоне раскачки и рассвета Европы", — подытожил Левин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по состоянию на сейчас идет игра – кто первым "соскочит" с так называемого перемирия и откажется от условий договора, который предлагают американцы. Эксперты считают, что Путин запускает бред о том, что РФ, например, остановит войну, если Украина отдаст Крым, с одной целью – заставить Киев отбросить эти предложения и разозлить Трампа.



