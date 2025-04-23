Стало известно, какую игру начал Путин и что происходит вокруг переговоров

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
На сегодняшний день продолжается игра в то, "кто сорвет перемирие", считает политолог Виктор Андрусив. По его словам, в эту игру кремлевский диктатор Владимир Путин будет играть до 9 мая.
Переговоры Украины и РФ
По его словам, Украина пока хорошо держится в этой игре. При этом он уверен, что на данном этапе Киеву достаточно заявлять о том, что Украина готова рассматривать разные возможности и предложения, но после 30 дней перемирия.
Андрусив убежден, что Украина не должна забывать, что не нужно учить Трампа жить.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что перемирие в мае возможно только в одном случае — если кремлевскому диктатору Владимиру Путину удастся хотя бы частично завершить войну на условиях, выгодных для России. Впрочем, его нынешние действия свидетельствуют об обратном: он настроен продолжать войну против Украины. Путин по-прежнему верит, что сможет выиграть войну против Украины. В то же время, он стремится вести диалог с Дональдом Трампом, чтобы достичь определенных экономически выгодных договоренностей между Россией и США.
Новости