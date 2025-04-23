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Стало известно, какую игру начал Путин и что происходит вокруг переговоров

Сейчас активно идет игра между Украиной и РФ о том, кто «сорвет перемирие» и откажется от договоренностей

сегодня, 10:21
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Ткачик Олеся

На сегодняшний день продолжается игра в то, "кто сорвет перемирие", считает политолог Виктор Андрусив. По его словам, в эту игру кремлевский диктатор Владимир Путин будет играть до 9 мая.

Стало известно, какую игру начал Путин и что происходит вокруг переговоров

Переговоры Украины и РФ

"Суть игры такова – кто первый откажется. Я не исключаю, что орки вбрасывают какую-то чепуху – типа пусть хоть Крым признают, и будет мир. Но цель такого бреда исключительно в том, чтобы мы сказали, что это невозможно, и Трамп психонул на нас", — считает политолог.

По его словам, Украина пока хорошо держится в этой игре. При этом он уверен, что на данном этапе Киеву достаточно заявлять о том, что Украина готова рассматривать разные возможности и предложения, но после 30 дней перемирия.

"Рассматривать – не равно согласиться. Но ключевым является то, что Путин верит, что он "скоро добьет ВСУ", и пойти на условия 30-дневного перемирия он не сможет. Ну и кто здесь най*бывает Трампа по отношению к миру?" – отметил политолог.

Андрусив убежден, что Украина не должна забывать, что не нужно учить Трампа жить.

"Он сам учится по чуть-чуть, и учится в правильном направлении, хотя это дается ему не легко", — добавил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что перемирие в мае возможно только в одном случае — если кремлевскому диктатору Владимиру Путину удастся хотя бы частично завершить войну на условиях, выгодных для России. Впрочем, его нынешние действия свидетельствуют об обратном: он настроен продолжать войну против Украины. Путин по-прежнему верит, что сможет выиграть войну против Украины. В то же время, он стремится вести диалог с Дональдом Трампом, чтобы достичь определенных экономически выгодных договоренностей между Россией и США.




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Источник: https://t.me/c/1688526359/2255
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