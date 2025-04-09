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Путин все-таки не прогадал: кто стал самым опасным противником на фронте для ВСУ

WSJ пишет о том, что солдаты КНДР стали самыми опасными противниками на фронте для украинцев

сегодня, 08:24
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Кравцев Сергей

В первые недели появления на фронте в Курской области подразделений северокорейских войск казалось, что они станут "пушечным мясом" для украинских дронов и артиллерии и никак не помогут россиянам вытеснить украинских бойцов с их территории. Но спустя какое-то время ситуация кардинально изменилась. Поэтому Кремль не прогадал, когда обратился за живой силой к Пхеньяну. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Путин все-таки не прогадал: кто стал самым опасным противником на фронте для ВСУ

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Авторы публикации отмечают, решающие сражения в Курской области показывают, что северокорейские войска молниеносно адаптировали свою некогда устаревшую тактику для войны в Украине.

Уже к февралю большая численность военных КНДР, физическая выносливость и готовность продвигаться под огнем сочетались с улучшенной тактической осведомленностью, такой как движение небольшими группами, а также поддержкой всего арсенала российского оружия, от планирующих бомб до артиллерии и взрывных беспилотников, пишет WSJ. Солдаты КНДР также стали более интегрированными с российскими войсками.

"Они платят кровью. Но этот опыт не пропадает даром", — сказал командир 225-го полка капитан Олег Ширяев.

В WSJ отмечают, чтобы избежать потерь от атак украинских беспилотников, северокорейцы научились обходить противника с фланга, когда одна сторона участвует в атаках, а другая наносит удар с тыла, и разбиваться на более мелкие группы.

"Они столкнулись с современной войной и учатся на ней", — сказал Кот, солдат спецназа, воевавший против северокорейцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Крыму были обнаружены северокорейские артиллерийские установки. С большой вероятностью можно сказать, что Россия перебросила часть войск КНДР на аннексированный полуостров, чтобы развернуть этот контингент в Украине. Об этом пишет ZDF.




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Источник: https://www.wsj.com/world/north-korea-russia-ukraine-combat-experience-3e043838?mod=Searchresults_pos1&page=1
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