Путин впервые высказался по поводу контрнаступления Украины и заявил, что война может стать серьезнее

Президент Российской Федерации Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества с улыбкой ответил на вопрос об украинском контрнаступлении и заявил, что ответ РФ может быть сильнее, если его армия будет и дальше под давлением. Об этом пишет издание Reuters.

Путин пугает Украину серьезной войной. Фото из открытых источников

Войну и полномасштабное вторжение России в Украину Путин называет необходимым шагом по защите его страны. Лидер РФ считает, что Запад стремится к развалу России. По словам Владимира Путина, российские власти не спешат с ситуацией в Украине, но все цели, стоящие перед армией РФ будут достигнуты.

Киевские власти заявили, что начали и ведут активную контрнаступательную операцию. Ну, посмотрим, как она будет развиваться и чем закончится, – усмехнулся и ответил Путин.

Это была первая реакция главы России на удачную наступательную операцию украинских войск на востоке страны. Ранее Путин не комментировал провал и бегство российских военных, что возмущало граждан РФ.

После освобождения нескольких городов Россия нанесла ракетный удар по важным инфраструктурным объектам. Как выяснилось это месть РФ, за изгнание их с оккупированных территорий Украины. Путин также дал комментарии по поводу этих атак и подчеркнул, что это только предупреждение, ответ будет еще более серьезным, если ситуация в регионе будет развиваться в плохом русле для РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о разговоре генсека ООН с Путиным. Лидер организации заявил, что не стоит ожидать мирного соглашения между Украиной и Россией в ближайшее время.

Также "Комментарии" писали о странном заявлении президента Российской Федерации, которое прозвучало на саммите ШОС.





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