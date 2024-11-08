Путин вообще не готов признавать границы Украины: что ему нужно

Речь кремлевского диктатора Владимира Путина на форуме в Валдае является образчиком пропаганды, когда все обвинения, обращённые к России, в мельчайших деталях зеркалятся на Запад, говорит политолог Алексей Копытько. Например, отмечает эксперт, Путин распинался по поводу военных блоков, которые создаются при доминировании и для обслуживания интересов одной страны, клеймя НАТО. При этом о недоразумении в лице ОДКБ он умолчал, и так буквально во всём.

Владимир Путин

Как говорит Копытько, ключевым был ответ Путина на вопрос о том, в каких границах РФ признает Украину.

"Суть ответа: ни в каких. Везде, где "народ" решит самоопределиться и попросит помощи у России, Россия такую "помощь" окажет", — говорит эксперт.

Также, по его словам, был важным вопрос о том, начнет ли РФ переговоры с Украиной, после того, как она согласится на нейтралитет. Ответ Путина состоял в том, что речь вообще не о границах Украины, а о больших договорённостях, о долгосрочном видении мирового порядка как прочной основы длительного мира, где Россия займёт желаемое место. Краткосрочное перемирие не интересует РФ, добавил эксперт.

"Речь о пересмотре итогов "холодной войны" и коррекции ялтинско-потсдамской системы. Путин открыто взял на себя роль торпеды в интересах Китая и всех остальных игроков, кто заинтересован потеснить Запад в рамках концепции "бесполярного мира" и порядка, основанного на силе. Прямо говорит, что кроме России никто такую миссию не выполнит", — отмечает Копытько.

По его словам, когда Путин утверждает, что его не интересует перемирие – его именно это и интересует, но как тактический шаг. Потому что издержки от войны растут, а достичь желаемого военным путём не получается.

Копытько отмечает, что перемирие даст возможность задействовать другую ставку – на коллапс Украины из-за внутренней дестабилизации. Когда Путин заявляет, что временную паузу нельзя, потому что Украине подвезут снарядов и всё заново – это он говорит о себе. Он рассчитывает "подвезти снарядов", пока Запад будет мямлить и сомневаться, добавил эксперт.

"Формула "Стамбул" с учётом реалий на земле (в российской интерпретации) декларируется как неизменный подход РФ. У нас энергичные идиоты превентивно заклеймили любые переговоры как зраду, а "Стамбул" — в особенности. Не понимая его сути и выпячивая только российские хотелки. Но ведь есть же ещё "украинский" "Стамбул", — говорит Копытько.

По его словам, суть в том, что Украина настаивала и настаивает на реальных гарантиях безопасности от партнёров. Что предполагает: либо НАТО, либо конкретные обязательства. А партнёры пока не очень готовы собраться с мыслями, добавил политолог. По его информации, серьёзный разговор о гарантиях шёл летом 2023 года, но потом случилось то, что случилось.

При этом эксперт уверен, что российский сценарий можно сломать. Для этого нужны, во-первых, четкие гарантии от партнеров, в идеале – аналогичные тому, что получили Швеция и Финляндия на период оформления вступления в НАТО. Во-вторых, важно отсутствие идиотских и несвоевременных решений внутри, пересмотр ущербных политик, выталкивающих людей из страны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин не намерен менять "цели СВО" после разговора с Трампом.



