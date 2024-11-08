Путин вообще не готов признавать границы Украины: что ему нужно

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Ткачик Олеся
Речь кремлевского диктатора Владимира Путина на форуме в Валдае является образчиком пропаганды, когда все обвинения, обращённые к России, в мельчайших деталях зеркалятся на Запад, говорит политолог Алексей Копытько. Например, отмечает эксперт, Путин распинался по поводу военных блоков, которые создаются при доминировании и для обслуживания интересов одной страны, клеймя НАТО. При этом о недоразумении в лице ОДКБ он умолчал, и так буквально во всём.
Владимир Путин
Как говорит Копытько, ключевым был ответ Путина на вопрос о том, в каких границах РФ признает Украину.
Также, по его словам, был важным вопрос о том, начнет ли РФ переговоры с Украиной, после того, как она согласится на нейтралитет. Ответ Путина состоял в том, что речь вообще не о границах Украины, а о больших договорённостях, о долгосрочном видении мирового порядка как прочной основы длительного мира, где Россия займёт желаемое место. Краткосрочное перемирие не интересует РФ, добавил эксперт.
По его словам, когда Путин утверждает, что его не интересует перемирие – его именно это и интересует, но как тактический шаг. Потому что издержки от войны растут, а достичь желаемого военным путём не получается.
Копытько отмечает, что перемирие даст возможность задействовать другую ставку – на коллапс Украины из-за внутренней дестабилизации. Когда Путин заявляет, что временную паузу нельзя, потому что Украине подвезут снарядов и всё заново – это он говорит о себе. Он рассчитывает "подвезти снарядов", пока Запад будет мямлить и сомневаться, добавил эксперт.
По его словам, суть в том, что Украина настаивала и настаивает на реальных гарантиях безопасности от партнёров. Что предполагает: либо НАТО, либо конкретные обязательства. А партнёры пока не очень готовы собраться с мыслями, добавил политолог. По его информации, серьёзный разговор о гарантиях шёл летом 2023 года, но потом случилось то, что случилось.
При этом эксперт уверен, что российский сценарий можно сломать. Для этого нужны, во-первых, четкие гарантии от партнеров, в идеале – аналогичные тому, что получили Швеция и Финляндия на период оформления вступления в НАТО. Во-вторых, важно отсутствие идиотских и несвоевременных решений внутри, пересмотр ущербных политик, выталкивающих людей из страны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин не намерен менять "цели СВО" после разговора с Трампом.
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