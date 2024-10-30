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Путин вновь угрожает Западу ядерным ударом: в США назвали ключевую цель диктатора

В ISW считают, что Путин продолжает использовать ядерную риторику, чтобы Запад уменьшил помощь Украине

сегодня, 08:40
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин вновь попытался использовать ядерную риторику против Запада. В частности, для того, чтобы повлиять на решения западных лидеров в вопросе помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Путин вновь угрожает Западу ядерным ударом: в США назвали ключевую цель диктатора

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Так, аналитики пишут, что 29 октября Путин принял участие в видеоконференции в российских военных учениях. В рамках этих учений стратегические силы сдерживания запустили: межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования "Ярс"; баллистические ракеты подводного базирования "Синева" и "Булава"; крылатые ракеты воздушного базирования.

В ходе мероприятия Путин заявил, что ядерная триада России продолжает гарантировать суверенитет и безопасность РФ, помогая поддерживать глобальный баланс сил.

Кроме того, российский диктатор подчеркнул необходимость России обладать современными силами сдерживания с учетом "растущей геополитической напряженности" и "появления новых угроз".

Также Путин заявил, что ракетные войска стратегического назначения получают новые, неуказанные стационарные и мобильные ракетные системы, которые якобы обладают повышенной точность, сокращенным временем запуска и увеличенными возможностями.

Ранее Россия проводила аналогичные учения по ядерному сдерживанию с использованием тех же ракетных систем в октябре 2022 и 2023 годов.

Эксперты считают, что таким образом, российский диктатор опять попытался использовать ежегодные российские учения по ядерному сдерживанию для дальнейших шаблонных информационных операций по бряцанию ядерным оружием, которые имеют цель повлиять на принятие западных решений.

"ISW продолжает считать, что Путин и другие высокопоставленные российские чиновники пытаются использовать ядерную риторику и регулярные военные учения как форму рефлексивного контроля в попытке заставить западных лиц, принимающих решения, сдержать себя и умерить свою поддержку Украины", — резюмировали аналитики.

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