Путин вновь рассказал, как был готов подписать мирный договор с Украиной в начале 2022-го

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Кравцев Сергей
Российский диктатор не прекращает делать заявления о готовности мирным путем завершить войну в Украине. Так российский президент напомнил, что в начале войны в 2022 году войска РФ были отведены от Киева, потому что тогда шли переговоры о подписании некого мирного договора. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет официальное интернет-представительство президента РФ. Говорится, что якобы такое заявление Путин сделал во время переговоров с лидерами африканских стран.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
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При этом он добавил, что он не может рассказать о всех нюансах тогда существовавших договоренностей, потому что это будет "не очень корректно".
Владимир Путин также высказал убеждение, что именно Запада виноват в войне в Украине из-за своих попыток втянуть Киев в НАТО, что для Москвы никогда не будет допустимо.
Отметим, ранее подобные заявления российского диктатора в Офисе президента Украины назвали "переговорным нытьем", которое не имеет ничего общего с реальными намерениями страны-агрессора. Украина не считает возможным проводить переговоры с Россией, пока российские войска продолжают находиться на территории украинского государства, а также, пока страна-агрессор не признает совершенные военные преступления. Такое мнение у себя в Twitter высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Также Михаил Подоляк напомнил об основных требованиях, которые должна выполнить Россия, прежде чем реально начинать разговор о возможности переговоров о прекращении войны.
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Обсуждения
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Ігор
сегодня, 11:03
Так тоді корумповані шахраї вихвалялись, як вони звільнили всю північ і за три дні звільнять решту території, яку до них не звільнили інші корумповані. Тобто до кордонів 1991, а далі розпил фінаншистами Московії на репарації. Як можна вірити тому, хто до влади прийшов на брехні? Йому треба було своє корупційне лігво убезпечити.