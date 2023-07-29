Путин вновь рассказал, как был готов подписать мирный договор с Украиной в начале 2022-го

Российский диктатор не прекращает делать заявления о готовности мирным путем завершить войну в Украине. Так российский президент напомнил, что в начале войны в 2022 году войска РФ были отведены от Киева, потому что тогда шли переговоры о подписании некого мирного договора. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет официальное интернет-представительство президента РФ. Говорится, что якобы такое заявление Путин сделал во время переговоров с лидерами африканских стран.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Фактически был согласован проект этого договора, но после отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договоренностей", — заявил президент РФ.

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При этом он добавил, что он не может рассказать о всех нюансах тогда существовавших договоренностей, потому что это будет "не очень корректно".

Владимир Путин также высказал убеждение, что именно Запада виноват в войне в Украине из-за своих попыток втянуть Киев в НАТО, что для Москвы никогда не будет допустимо.

Отметим, ранее подобные заявления российского диктатора в Офисе президента Украины назвали "переговорным нытьем", которое не имеет ничего общего с реальными намерениями страны-агрессора. Украина не считает возможным проводить переговоры с Россией, пока российские войска продолжают находиться на территории украинского государства, а также, пока страна-агрессор не признает совершенные военные преступления. Такое мнение у себя в Twitter высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Также Михаил Подоляк напомнил об основных требованиях, которые должна выполнить Россия, прежде чем реально начинать разговор о возможности переговоров о прекращении войны.

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