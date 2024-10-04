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Путин вновь хочет подобраться к Харькову: кого Кремль бросает на новый штурм

Кремль завел "кадыровцев" под Липцы Харьковской области

сегодня, 16:08
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Кравцев Сергей

Российское командование перебросило в район села Липцы Харьковской области так называемых "кадыровцев". Именно поэтому есть все основания, что в ближайшее время на этом направлении фронта будет обострение. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.

Путин вновь хочет подобраться к Харькову: кого Кремль бросает на новый штурм

Российские военные. Фото: из открытых источников

Военный отметил, обычно, оккупанты заводят "кадыровцев", когда готовятся к определенной эскалации, и надо навести в своих войсках "порядок". Именно "кадыровцы" имеют полномочия заставлять выполнять боевые задачи тех, кто отказывается это делать, добавил Федоренко.

Боец отметил, что задача российских войск предельно понятна. Они хотят максимально приблизиться к Харькову, чтобы взять под огневой контроль отдельные районы этого областного центра.

По словам Федоренко, еще одной задачей, которую Кремль поставил российским офицерам есть полная оккупация Волчанска. Это необходимо противнику, чтобы в дальнейшем создать плацдарм для продвижения в тыл группировки украинских войск, которые защищают Украину на Купянском направлении.

"Город Волчанск почти стерт до основания, но Силы обороны удерживают позиции, и большая часть города под нашим контролем. У противника нет успеха в продвижении", – отметил Юрий Федоренко.

Он добавляет, не менее важно для россиян попытаться занять "левобережный Оскол, левобережную Купянщину".

Читайте также на портале "Комментарии" — за прошедший месяц враг совершил рекордное количество авиаударов по Харькову с начала 2023 года. Всего зафиксировано 53 атаки. Это означает, что практически каждый день россия дважды обстреливала город. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.




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