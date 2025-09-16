Если раньше городом-крепостью называли Бахмут Донецкой области, то теперь такие параллели проводят с Покровском. Украинские военные уже который месяц подряд делают всё возможное, чтобы не допустить захвата города противником. Тем временем российское командование стягивает силы, чтобы осуществить решающую попытку по захвату города. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Владимир Путин заявил Дональду Трампу о намерении захватить Донбасс в течение "двух-трёх месяцев, максимум четырёх".

"Россия надеется, что взятие Покровска даст возможность захватить остальную часть Донецкой области. По словам украинских военных, сейчас россияне нацелены на "решительный прорыв" в Покровске, перебрасывая в этот район опытные подразделения морской пехоты", — говорится в публикации.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на многочисленные разрушения и пожары, Покровск остается стратегически важным форпостом Украины на востоке, успешно сдерживающим дальнейшее продвижение российских сил на север и юг. Украинские защитники в комментарии The Telegraph выразили уверенность, что до конца года город вряд ли удастся захватить врага.

В середине августа российские войска прорвали оборону Украины, создав угрозу не только Покровску, но и соседней Константиновке. Однако это наступление было частично остановлено и отброшено обратно. В настоящее время Москва концентрирует в этом регионе тысячи солдат и сотни бронемашин, что может стать началом масштабной операции в Донецкой области, отмечает издание.

"Здесь против нас воюют три армии: 8-я, 51-я и недавно прибывшее подразделение 155-й морской пехоты", — рассказывает украинский боец Лепа.



