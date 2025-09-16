Дальнейшая судьба под угрозой: в ВСУ испугали перспективы крайне важного города

Несмотря на многочисленные разрушения и пожары, Покровск остается стратегически важным форпостом Украины на востоке, успешно сдерживающим дальнейшее продвижение российских сил на север и юг. Украинские защитники в комментарии The Telegraph выразили уверенность, что до конца года город вряд ли удастся захватить врага.

Покровск. Фото: 24 Канал

В середине августа российские войска прорвали оборону Украины, создав угрозу не только Покровску, но и соседней Константиновке. Однако это наступление было частично остановлено и отброшено обратно. В настоящее время Москва концентрирует в этом регионе тысячи солдат и сотни бронемашин, что может стать началом масштабной операции в Донецкой области, отмечает издание.

"Здесь против нас воюют три армии: 8-я, 51-я и недавно прибывшее подразделение 155-й морской пехоты", — рассказывает украинский боец Лепа.

Российские подразделения опрокидывают из Курской области, глубоких районов России, а также из Херсона.

"Будут ли они ждать, когда зима образует бездорожье, чтобы опрокинуть свои тяжелые танки — покажет время. Однако вблизи контролируемого Россией Донецка уже заметно увеличение их сил", — добавляет The Telegraph.

Тем временем, украинские бригады продолжают ликвидировать небольшие группы диверсантов, которые остаются основной угрозой для Киева.

Воины уверены, что пока сохранится ключевое условие – неперекрытие логистических маршрутов – Россия не сможет захватить Покровск до конца года.

"Если они не перекроют наши пути поставок, то ничего не смогут достичь. Мы готовы сдерживать каждую их попытку прорыва", — отмечает Лепа.

Как уже писали "Комментарии", с 12 сентября на территории Беларуси проходят российско-белорусские учения "Запад-2025". Как сообщает Reuters, на одном из этапов маневров были замечены американские военные офицеры, хотя официального подтверждения этой информации пока нет. Свою оценку ситуации дал военный аналитик и боец Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко.