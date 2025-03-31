Россия готовится к новой атаке на Сумщину и Харьковщину, и президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин планирует реализовать эти наступления уже этой весной. Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал возможную реакцию президента США Дональда Трампа, активно требующего прекращения боевых действий до конца апреля.

Фото: 24 Канал

Жданов объяснил, что наступление российских сил в апреле-мае не будет большим стратегическим наступлением, а больше похоже на серию тактических ударов на глубину 10-20 км. Это обусловлено тем, что войска "Север", расположенные в Курской, Брянской и Белгородской областях, не обладают достаточными силами и средствами для больших прорывов на 50-100 км.

По словам эксперта, главный ресурс Путина – это человеческие ресурсы, которые можно мобилизовать даже при отсутствии достаточного количества техники. Если не хватает танков, россияне готовы идти в бой пехотой, а также использовать все, что под рукой: от подержанных автомобилей до велосипедов и самокатов. Такие примеры уже были зафиксированы, когда русские военные использовали электросамокаты во время наступательных действий.

Что касается реакции Трампа, Жданов выделяет два параллельных процесса. Один из них – стремление Трампа прекратить огонь без учета условий, просто желая, чтобы боевые действия прекратились. Другой — манипуляции со стороны Путина, который обещает поддержать идею прекращения огня, но продолжает свою агрессивную политику, включая удары по важным энергетическим объектам Украины.

Жданов считает, что Трамп должен уже давно принять более решительные меры, чтобы Путин не мог им манипулировать. Пока президент США изменил свою стратегию, сдвинув сроки возможного перемирия с Пасхи на 30 апреля, что является конечным сроком для его администрации.

Портал "Комментарии" писал, что Киев имеет возможность отказаться от предложенных условий энергетического перемирия, а также от роли США в качестве посредника. Однако такой шаг может вызвать резкую реакцию Дональда Трампа. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.