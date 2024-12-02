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Путин в разы увеличивает расходы на войну: в США ответили, дожмет ли он теперь Украину

ISW проанализировал, как увеличение российских военных расходов повлияет на войну в Украине

сегодня, 07:20
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Кравцев Сергей

Увеличение российских военных расходов не приравнивается росту российского военного потенциала, но может повлиять на способность Кремля поддерживать войну в Украине и добиваться успехов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Путин в разы увеличивает расходы на войну: в США ответили, дожмет ли он теперь Украину

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ об утверждении федерального бюджета на 2025 год и проект федерального бюджета на 2026-2027 годы 1 декабря.

В бюджете на 2025 год на военные нужды выделяется около 41% годовых расходов России.

"ISW продолжает оценивать, что увеличение российских военных расходов, хотя и является опасным, не обязательно равно одновременному увеличению российского военного потенциала, особенно учитывая то, что значительная часть средств направляется на выплату льгот российским военнослужащим, ветеранам и членам их семей", – отмечают аналитики.

Эксперты считают, что постоянное внимание России к военным расходам, вероятно, также сказывается на эффективности и устойчивости российских социальных программ, что может повлиять на способность Кремля поддерживать войну в Украине, учитывая растущее давление на российскую экономику и тенденцию Путина избегать рисков для стабильности своего режима.

Читайте также на портале "Комментарии" — в возможностях ракеты "Орешник" нет ничего особенно нового. Применение этого типа вооружений не приведет к русской эскалации в войне. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики отмечают, что усилия российского диктатора Владимира Путина подчеркнуть технические характеристики ракеты являются частью более широкой кампании рефлексивного контроля, проводимой Кремлем.




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