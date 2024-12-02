Путин в разы увеличивает расходы на войну: в США ответили, дожмет ли он теперь Украину

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Кравцев Сергей
Увеличение российских военных расходов не приравнивается росту российского военного потенциала, но может повлиять на способность Кремля поддерживать войну в Украине и добиваться успехов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
В отчете говорится, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ об утверждении федерального бюджета на 2025 год и проект федерального бюджета на 2026-2027 годы 1 декабря.
В бюджете на 2025 год на военные нужды выделяется около 41% годовых расходов России.
Эксперты считают, что постоянное внимание России к военным расходам, вероятно, также сказывается на эффективности и устойчивости российских социальных программ, что может повлиять на способность Кремля поддерживать войну в Украине, учитывая растущее давление на российскую экономику и тенденцию Путина избегать рисков для стабильности своего режима.
Читайте также на портале "Комментарии" — в возможностях ракеты "Орешник" нет ничего особенно нового. Применение этого типа вооружений не приведет к русской эскалации в войне. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Американские аналитики отмечают, что усилия российского диктатора Владимира Путина подчеркнуть технические характеристики ракеты являются частью более широкой кампании рефлексивного контроля, проводимой Кремлем.
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