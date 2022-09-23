Путин в отчаянии, ему нужно больше войск – американский политолог

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Slava Kot
Американский политолог и историк Александр Мотыль считает, что президент Российской Федерации сейчас находится в отчаянии, ведь был вынужден объявить мобилизацию. Об этом он рассказал в интервью изданию KAI Нью-Йорк.
Путин в отчаянии, ему нужно больше войск. Фото с открытых источников
Журналист издания спросил политолога, почему во время заседания ООН по российской агрессии против Украины Путин объявил о призыве армии 300 тысяч резервистов?
Также профессор считает, что протесты против мобилизации в России будут становиться только больше.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин решил мстить протестующим россиянам. Те люди, которые вышли на протесты против мобилизации, получили повестки и должны пойти в военкомат, а после этого, вероятно, на войну в Украину. В Москве и Санкт-Петербурге было арестовано около 1000 человек.
Также "Комментарии" писали о новой формуле мира от Зеленского, которую он изложил на Генассамблее ООН.
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