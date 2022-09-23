Путин в отчаянии, ему нужно больше войск – американский политолог

Американский политолог и историк Александр Мотыль считает, что президент Российской Федерации сейчас находится в отчаянии, ведь был вынужден объявить мобилизацию. Об этом он рассказал в интервью изданию KAI Нью-Йорк.

Путин в отчаянии, ему нужно больше войск. Фото с открытых источников

Журналист издания спросил политолога, почему во время заседания ООН по российской агрессии против Украины Путин объявил о призыве армии 300 тысяч резервистов?

Российская армия потеряла 55 тыс. убитых и еще много раненых. Путин в отчаянии. Ему нужно больше войск, и он был вынужден объявить частичную мобилизацию, несмотря на обеспокоенность общества, говорит Мотыль.

Также профессор считает, что протесты против мобилизации в России будут становиться только больше.

Россияне протестуют против этой мобилизации выходами на улицы или даже поджогами помещений призывных комиссий. Другие пробуют бежать из России куда угодно, даже в Монголию. Может ли этот протест приобрести массовый характер? Многие тысячи россиян уже привлечены к этим протестам. Цифры только вырастут, когда россияне узнают, что сыновья такой элиты, как Песков, уклоняются от призыва, и что тайная часть мобилизации Путина включала в себя миллион призывников, — сообщает Александр Мотыль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин решил мстить протестующим россиянам. Те люди, которые вышли на протесты против мобилизации, получили повестки и должны пойти в военкомат, а после этого, вероятно, на войну в Украину. В Москве и Санкт-Петербурге было арестовано около 1000 человек.

Также "Комментарии" писали о новой формуле мира от Зеленского, которую он изложил на Генассамблее ООН.

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