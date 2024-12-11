Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский попытались объяснить новоизбранному президенту США Дональду Трампу, что Владимир Путин в 2024 году и Владимира Путин в 2017 году – это два разных человека. С ними практически нереально договориться. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", ссылаясь на чиновников, осведомленных о ходе встречи.

Трамп, Макрон и Зеленский. Фото из открытых источников

Как сообщил источник в Офисе президента, Владимир Зеленский на встрече отметил необходимость гарантий, потому что одного прекращения огня недостаточно – Путин может снова нарушить его, как он уже делал раньше.

Отвечая на вопрос, как это было воспринято, источник сказал, что "Трамп обдумывает все детали".

Как отметил один из чиновников, Макрон и Зеленский "были на одной волне на встрече в Париже, но старались не выглядеть так, будто они загоняют Трампа в угол". Они излагали свое видение ситуации, подчеркивая при этом, что без поддержки США Киеву будет очень трудно.

Макрон также использовал встречу, чтобы доказать, что европейцы уже многое сделали для поддержки Украины и что они также готовы более равномерно разделить бремя безопасности с Соединенными Штатами.

Кроме того, падение режима Башара Асада в Сирии и неудача, которую это нанесло России, также использовались в качестве аргумента в пользу более жесткой позиции по отношению к Москве в будущих мирных переговорах.

Читайте также на портале "Комментарии" — политические планы, разрабатываемые людьми из окружения Дональда Трампа, включают следующие пункты: прекращение огня для замораживания конфликта; гарантии безопасности для Украины; помощь в восстановлении; частичное смягчение санкций против России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Atlantic.



