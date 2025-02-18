Российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским, но договоренности должны обсуждаться с учетом возможности обжалования легитимности Зеленского. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью российским пропагандистским СМИ сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Также главный рупор Кремля высказался относительно перспектив вступления Украины в Европейский Союз. В Москве уточнили, что ЕС – это не военный альянс. Единственное, что вызывает беспокойство России – это планы лидеров Евросоюза по созданию собственной армии.

Читайте также на портале "Комментарии" — попытки президента США Дональда Трампа представить себя "великим переговорщиком" выглядят наивными. Он уже фактически уступил России ключевые цели, за которые воюет Кремль, сочувствуя мотивам российского вторжения. Кроме того, Трамп обрушился с критикой на европейских союзников, которые разделили с США экономическое и военное бремя поддержки Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN".

Журналисты сообщают, что Владимир Путин использует оккупированные территории, чтобы перевооружить армию и подготовиться к новому этапу войны. Его долгосрочная стратегия – дестабилизировать Украину и привести к власти в Киеве лояльный Кремлю режим, тогда как Дональд Трамп всего лишь "хромая утка" на один срок, которая отчаянно стремится к быстрой сделке, не задумываясь о последствиях.

"Порой кажется, что война для Трампа – это всего лишь отвлекающий фактор от его истинного желания – личной встречи с Путиным, одним из мировых лидеров, которых он искренне восхищается", — говорится в материале.



