Путин увольняет своих генералов, потому что провалили войну в Украине: подробности

Уже четверо российских генералов недавно лишились своих должностей. Почти десять из них погибли во время военного вторжения в Украину.

Российские генералы за провал в Украине лишаются своих должностей (фото из открытых источников)

Это происходит по банальной причине, у российских военных офицеров есть желание переложить ответственность за важные решения на своих руководителей, именно поэтому России будет непросто вернуть им инициативность.

Об этом сообщают представители оборонного Министерства Великобритании, ссылаясь на информацию разведчиков.

"Плохая эффективность вооруженных сил России во время ее вторжения в Украину дорого обошлась российскому военному руководству, что, скорее всего, привело к увольнению по меньшей мере шести российских командующих с начала боевых действий в феврале 2022 года", — именно это обнародовано в информации.

Представители разведки отмечают, что руководители Восточного и Западного военных округов РФ лишились своих высоких должностей.

Как они утверждают, генерал-полковник Александр Чайко был уволен с должности руководителя ЗВО в мае 2022 года. Генерал-полковник Александр Журавлев, бывший командующий ЗВО с 2018 года, не был на Дне ВМФ России в Санкт-Петербурге 31 июля 2022 года. Теперь его обязанности будет исполнять другой высокий военный чин — генерал-лейтенант Владимир Кочетков", — информируют представители британского оборонного Министерства.

При этом еще один генерал Александр Дворников позже был уволен с тех пор, как военный получил обязанности по общему командованию в так называемой "спецоперации" в Украине, а другой его коллега — генерал Сергей Суровикин стал командующим Южной группировкой войск заменив другого руководителя — генерала Геннадия Жидко.

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