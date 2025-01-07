Путин утвердил план на 2025 год: как РФ будет перевоспитывать украинских детей в оккупации

Путинский режим сформировал и утвердил план по направлению украинских детей, которые в оккупации, в милитарные лагеря в 2025 году. Москва уже передала его оккупационным администрациям. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления (ЦНС).

Милитарные лагеря РФ. Фото: из открытых источников

По данным информационного ресурса, детей будут отправлять в лагерь "Авангард" в Волгоградской области. Официально лагерь название центра "патриотического воспитания", однако, как пишет ЦНС, фактически это милитарный лагерь, где детям пропагандируют военную карьеру в училищах Российской Федерации.

"Каждый регион имеет план по количеству детей, которые должны быть отправлены в лагерь в течение сезона. Сами оккупационные администрации возложили ответственность за набор участников на кремлевские движения в регионе", — говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что Россия планирует значительно увеличить количество милитаристских групп и ячеек для детей на временно оккупированных территориях Украины. В частности, так называемых центров "Юнармии" запланировано в 2025 году сформировать вдвое больше.

Читайте также на портале "Комментарии" — не временно оккупированных территориях Украины российские войска совместно с местными коллаборантами организуют специализированные учебные классы, где украинских подростков учат производить дроны. Эти дроны, по планам захватчиков, будут использоваться для нужд армии РФ, в частности, для ведения боевых действий против Украины. Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что российская сторона сознательно нарушает нормы международного права, привлекая гражданское население, включая детей, в изготовление техники, используемой для ведения войны. Это является грубым нарушением прав человека и международных соглашений, в частности, Конвенции о правах ребенка, запрещающей использование несовершеннолетних лиц в военных целях или для изготовления военной продукции.



