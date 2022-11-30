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Путин усиливает репрессии против жителей РФ: в британской разведке назвали причину

Президент России Владимир Путин усиливает репрессии против жителей РФ из-за отсутствия военных побед

сегодня, 10:00
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Автор:

Кравцев Сергей

С 1 декабря на территории России вступят в силу изменения в закон об "иностранных агентах". Президент России Владимир Путин использует этот закон для репрессий уже десять лет. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на отчет Минобороны Великобритании в Twitter.

Путин усиливает репрессии против жителей РФ: в британской разведке назвали причину

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Как отмечается в сводке, закон 2012 г. определяет "иностранных агентов" как лиц или организации, получившие финансовую поддержку из-за рубежа. Поправки расширят определение добавив лиц, которые просто находятся под неопределенным "влиянием или давлением" иностранных игроков. Министерство юстиции также будет иметь право публиковать личные данные и адреса назначенных "иностранных агентов", что почти наверняка поставит их под угрозу преследования.

"Новые законы еще больше расширят репрессивные полномочия российского государства. Эта тенденция сохраняется с тех пор, как Путин вернулся на пост президента в 2012 году, но резко ускорилась после вторжения в Украину", — говорится в отчете.

Кремль, вероятно, действует упреждающе, чтобы предотвратить усиление внутреннего инакомыслия, поскольку конфликт остается нерешенным и все больше влияет на повседневную жизнь россиян, отмечают в Минобороны Британии.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1597845621347700736
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