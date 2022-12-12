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Путин умрет – войны не будет, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверен, что война в Украине закончится, когда российский лидер Владимир Зеленский умрет

сегодня, 17:35
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Автор:

Моесеенко Валентина

Если Владимир Путин умрет, то война РФ против Украины закончится, заявил Владимир Зеленский в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом, пишут "Комментарии" со ссылкой на "УП".

Путин умрет – войны не будет, - Зеленский

Со смертью Путина закончится война

Спецвыпуск программы снимали в столичном метро, время от времени было слышно, как ходят электрички. На вопрос ведущего к Президенту Украины: "представим, если Путин простудился и умер или случайно выпал из окна и умер, война продолжится"? Владимир Зеленский ответил достаточно однозначно: "Нет. Не будет войны. Авторитарный режим, он страшен. Есть большой риск – не может все зависеть от одного человека. И потому, когда человек уходит, институции останавливаются. Такое время было в Советском Союзе. Остановилось все ".

Как подчеркнул Президент, если Путина не будет, то россиянам будет сложно. Но они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней. Зеленский считает, что россияне будут бороться за демократию, когда до них дойдет, что оказались в полной изоляции.

Напомним, ранее "Комментарии" писали, что в конце года президент РФ традиционно проводил большую пресс-конференцию с участием иностранных и региональных журналистов, но не в этом году . Несмотря на отмененную пресс-конференцию , Путин, вероятно, может поговорить с и "своим" кремлевским пулом. Одной из версий причин упразднения была "ситуация на фронте". А еще а мериканская компания Google , рассказывали "Комментарии", решила исключить Российскую Федерацию из списка стран своего проекта "Год в поиске". В этом проекте, ближе к концу года компания предлагает список самых популярных запросов по разным странам.




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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/12/7380409/
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