В Организации Объединенных Наций отреагировали на угрозу российского диктатора Владимира Путина наносить удары по военным объектам Украины и государств, которые оказывают ей военную поддержку. Как передает портал "Комментарии", представитель генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик во время брифинга назвал последние события еще одним поводом для беспокойства и тревоги, что ситуация "развивается в неправильном направлении".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Мы хотим, чтобы все стороны приняли срочные меры для деэскалации ситуации. Очевидно, для того, чтобы обеспечить, как мы неоднократно говорили, защиту гражданского населения", – отметил Стефан Дюжаррик.

Стоит отметить, на днях стало известно, что Украина наконец получила разрешение на удары по территории России ракетами ATACMS и Storm Shadow. В России заявили, что подверглись уже двум атакам с применением американских и британских дальнобойных ракет.

Читайте также на портале "Комментарии" — странам, подписавшим Оттавскую конвенцию 1997 года о запрещении противопехотных мин, запрещено использовать эти боеприпасы при любых обстоятельствах. Об этом заявила представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел.

"Обязательства государств-участников Конвенции четко регламентируют запрет использования, хранения, производства и передачи противопехотных мин", — подчеркнула Троссел.

Также издание "Комментарии" сообщало – обстрел Днепра баллистической ракетой "Орешник" и заявления российского диктатора Владимира Путина, не вносят существенные изменения в ударных возможностях России либо риске применения ей ядерного оружия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчет Института изучения войны (ISW).



