Путин ударит по Украине сотней ракет: эксперт рассказал, когда будет атака

Россия, по информации разведки США, готовится нанести ряд массированных ударов по Украине. Первый комбинированный удар будет до конца текущей недели. Речь идет о возможности применить до 100 ракет разных типов.

Удары по Украине. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что у россиян достаточно ракет и средств поражения, чтобы организовать даже не одну, а пять-семь волн обстрелов, могут применить неприкосновенный запас. По его словам, россияне часть изготовленных ракет отправляют на склад, а часть применяют, поэтому сейчас у них много ракет.

"Вопрос, как они будут их сразу запускать — это зависит от количества пусковых установок, количества платформ, плюс количество разведанных целей. Просто так же не воздух стрелять не будут, ракеты стоят миллионы долларов", — пояснил Свитан.

Поэтому, подчеркнул эксперт, оптимальное количество ракет – около 100. Такое количество ракет, по оценке россиян, дает оптимальный КПД, пояснил эксперт.

Относительно массированного комбинированного удара на этой неделе, он отметил, что такая угроза есть всегда. Однако напомнил, что именно 18, 19 и 20 сентября в РФ выборы. В этот день, по его словам, стоило бы нанести удар по Москве – по центрам принятия решений, по военным объектам или объектам двойного назначения в самой Москве.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что заявления российских депутатов снова подняли тему возможного применения "Орешника" против Украины. Войска РФ уже обстреливали этой ракетой Украину – последний запуск оказался не совсем удачным – одна ракета ударила в гараже в Киевской области, другая упала в Донецкой области. Искусственный интеллект спрогнозировал приблизительное время и вероятную цель удара "Орешником" по Украине.



