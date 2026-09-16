Путін ударить по Україні сотнею ракет: експерт розповів, коли буде атака

Росія, за інформацією розвідки США, готується завдати низки масованих ударів по Україні. Як зазначається, перший комбінований удар буде до кінця поточного тижня. Йдеться про можливість застосувати до 100 ракет різних типів.

Удари по Україні. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан зазначив, що у росіян є достатньо ракет та засобів ураження, щоб організувати навіть не одну, а п’ять-сім хвиль обстрілів, можуть застосувати недоторканний запас. За його словами, росіяни частину виготовлених ракет відправляють на склад, а частину — застосовують, тож зараз у них багато ракет.

“Питання як вони будуть їх відразу запускати — це залежить від кількості пускових установок, кількості платформ, плюс кількість розвіданих цілей. Просто так само не повітря стріляти не будуть, ракети коштують мільйони доларів”, — пояснив Світан.

Тому, підкреслив експерт, оптимальна кількість ракет — близько 100. Така кількість ракет, за оцінкою росіян дає оптимальний ККД, пояснив експерт.

Щодо масованого комбінованого удару цього тижня, то він зазначив, що така загроза є завжди. Однак нагадав, що саме 18, 19 та 20 вересня у РФ вибори. Цього дня, за його словами, варто було б завдати удару по Москві — по центрах прийняття рішень, по військових об'єктах або об'єктах подвійного призначення в самій Москві.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що заяви російських депутатів знову підняли тему можливого застосування “Орєшніка” проти України. Війська РФ вже обстрілювали цією ракетою Україну — останній запуск виявився не зовсім вдалим — одна ракета ударила в гаражі на Київщині, інша впала в Донецькій області. Штучний інтелект спрогнозував приблизний час та ймовірну ціль удару “Орєшніком” по Україні.



