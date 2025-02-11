Администрация 46-го президента США Джо Байдена попросила Украину удержаться от атак на российские порты, которые используются для отгрузки нефти на танкеры. Однако, если Владимир Путин откажется от плана Дональда Трампа по завершению войны между Россией и Украиной, эта просьба может быть отменена. Такое мнение высказал Георгий Тука, бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий.

Фото: из открытых источников

По его мнению, нанесение ударов по портам вместе с падением нефтяных цен станет серьезным экономическим вызовом для России.

"Снижение нефтяных цен может стать одним из основных факторов дестабилизации экономической ситуации в России. Кроме того, удары по трем ключевым морским портам, которые используются для экспорта нефти, могут нанести серьезный ущерб экономике страны", — отметил Тука.

По словам Туки, Украина уже способна нанести удары по этим портам, однако в настоящее время США воздерживаются от одобрения таких действий, поскольку это может привести к резкому повышению цен на нефть на мировом рынке. Впрочем, если США поменяют свою позицию, Украина может создать серьезные трудности для транспортировки российской нефти, ограничив только трубопроводный путь.

Ранее "Комментарии" писали, что официальный Будапешт назвал дополнительное условие дальнейших санкций Европейского Союза против России. Венгрия заявляет, что согласится на новые санкции только после договоренности с президентом США Дональдом Трампом. Такое заявление сделал министр европейских дел Венгрии Янош Бок, цитируемый N-TV. В правительстве Орбана считают, что ЕС должен быть очень аккуратным, принимая новые санкции против России. По словам Бока, страны-члены ЕС должны достичь согласия с новой администрацией Трампа по поводу значения и содержания нового пакета санкций.