Путин ставит на карту все: кого РФ отправляет для штурмов позиций ВСУ

Российское командование отправляет плохо обученных новобранцев в пехотные штурмы. Причем Москва, как и прежде, не считается с огромными потерями. Все делается для того, чтобы РФ имела лучшую позицию на потенциальных переговорах с Украиной и США. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В ISW отмечают, что российские военные генерируют достаточно сил для возмещения потерь и усиливают численность группировки российских войск в Украине, несмотря на увеличение потерь на квадратный километр.

Аналитики считают, что российский диктатор Владимир Путин знает об огромных потерях среди личного состава, но идет на этот шаг, чтобы получить выгодные позиции на поле боя и урегулировать восприятие военных возможностей России для давления на Украину в переговорах.

Так, 13 мая Путин заявил, что от 50 000 до 60 000 человек добровольно вступают в ряды российской армии ежемесячно.

В ISW считают, что заявления, звучащие в РФ и Украине о численности оккупационной армии, свидетельствуют о том, что Россия может генерировать достаточно сил для замещения потерь, в то же время увеличивая общий размер своей группировки войск в Украине.

Так, Россия продолжает терпеть потери личного состава по сравнению с уровнем потерь, которые российские войска понесли во время периода усиленного наступления осенью 2024 года, несмотря на замедление темпов продвижения в течение первых четырех месяцев 2025 года.

Отмечается, что новые российские новобранцы проходят только месяц обучения перед развертыванием в Украине.

"Российские военные сейчас предоставляют приоритет отправке плохо обученных новобранцев в пехотные штурмы с высокой потерей войск для достижения сокрушительного прогресса – несмотря на более высокий уровень потерь на квадратный километр", – говорится в отчете.

Россия также пытается продолжить переговоры, чтобы получить дополнительные уступки от Вашингтона и при этом осуществить дополнительные продвижения на поле боя.

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