Сырский назвал потери оккупантов за 2025 год

Более 177 тысяч человек – потери оккупантов только с начала года. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Александр Сырский

"Силы обороны Украины день и ночь бьют российского агрессора, приближая справедливый мир для Украины! Спасибо защитникам и защитницам за профессиональную боевую работу и веру в нашу Победу! Борьба продолжается. Слава Украине!", – написал главком.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия потеряла зенитно-ракетный комплекс за 45 миллионов долларов. Силы специальных операций ВСУ ударными дронами уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс БУК-М3, прикрывавший вражеские войска на суше. Также уничтожен РСЗО "Ураган-1". Об этом сообщает ОСУВ "Хортица", передает портал "Комментарии".

БУК-М3 является одним из ключевых средств противовоздушной обороны врага, используемого для поражения целей в воздухе, на земле и на воде. Во время проведения специальной разведки на одном из операционных направлений операторы ССО обнаружили БУК-М3 на боевом дежурстве и РСЗО "Ураган-1". После быстрой подготовки воины запустили ударные дроны и метко поразили цели. Комплекс БУК-М3 ориентировочной стоимостью $45 миллионов уничтожен полностью вместе с боекомплектом.