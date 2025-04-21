Путин сразу же отреагировал на предложение Зеленского по новому формату перемирия

В ночь на 21 апреля, как только закончилось так называемой "путинское перемирие" российские захватчики устроили комбинированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины. Так в некоторых областях Украины тревога уже продолжается больше 7 часов. Воздушные силы ВСУ подтверждают, что враг продолжает атаковать страну.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Так, в 04:55 военные сообщили о движении скоростных целей из акватории Черного моря в направлении Николаевской области. Жителей Херсона и Николаева попросили пройти в укрытие.

В 04:59 мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе.

Также Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для центральных областей страны.

Ожидаемо раздался сигнал воздушной тревоги в Киеве. Впоследствии в столице раздались звуки взрывов из-за работы ПВО по вражеским БпЛА.

Отметим, глава Украинского государства Владимир Зеленский предложил Российской Федерации воздержаться от атак дальнобойными дронами и ракетами по объектам гражданской инфраструктуры на период 30 суток с возможностью дальнейшего продолжения этой инициативы.

В сообщении, которое президент разместил в своем Telegram-канале, он сослался на последний рапорт главнокомандующего Александра Сырского. Согласно ему, с начала текущих суток российские силы более двух тысяч раз нарушили режим прекращения огня. Были зафиксированы 67 атаковых действий со стороны РФ, преимущественно на Покровском направлении. Общее количество обстрелов достигло 1355, из которых 713 совершено с применением тяжелого вооружения. Кроме того, оккупанты 673 раза использовали FPV-дроны.

Зеленский подчеркнул, что российская сторона не придерживалась провозглашенного перемирия на ключевых участках фронта, а также не дала ответа на украинское предложение о введении режима полной тишины сроком на 30 дней.



